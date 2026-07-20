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Zapalila mreže: Elena Karić već 16 godina sprovodi istu jutrarnju rutinu! Zbog ovoga joj mnogi skidaju kapu! (FOTO)

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Njena jutarnja rutina uključuje vežbe uz mirnu atmosferu sa svećama, cvećem i mirisnim štapićima. Pratioci na društvenim mrežama su impresionirani njenom posvećenošću i disciplinom.

Poznata dizajnerka enterijera Elena Karić podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama uvid u svoje rituale kojima započinje svaki dan. Ona je otkrila da već punih 16 godina ne odstupa od svoje jutarnje rutine koja joj pomaže da održi unutrašnji balans i vitalnost.

Foto: Instagram.com

Na seriji fotografija koje je objavila, Elena se može videti kako meditira u prirodi okružena zelenilom, ali i kako izvodi zahtevne i kompleksne joga poze na prostirci u svom domu.

Ceo ambijent u kojem boravi odiše mirom, upotpunjen detaljima poput upaljenih sveća, cvetnih aranžmana i mirisnih štapića za pročišćavanje prostora. Njeni pratioci su sa oduševljenjem dočekali ove kadrove, fascinirani njenom neverovatnom gipkošću, posvećenošću i disciplinom koju neguje godinama.

Foto: Instagram.com

Kupila kuću u Provansi

Elena Karić je kupila kuću u Provansi pre više od dve godine, a tada je otkrila da želi da napravi imanje koje će biti njena oaza mira.

- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje sa pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vortexom, koji nazivam "srce" zemlje - napisala je Elena, pa nastavila:

- Renoviranja počinje u septembru. Projekat je završen. U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po par nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinograda. Nazvali smo ga: Polje tajni - napisala je Elena i otkrila da ima štalu koja će joj služiti za rituale.

- Nekoliko vekova stara štala. Već je vidim kao mali hram, mesto za radionice, hilinge, predavanja, ceremonije i male ženske rituale - otkrila je Elena.

Foto: Instagram.com

Ima tri sina iz tri različita braka

Podsetimo, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, drugog sina Matiju Draškovića sa biznismenom Andrijom Draškovićem, a trećeg sina Simona u braku sa biznismenom Jugoslavom Karićem.

Autor: S.Z.

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