Crnogorska policija objavila hitno saopštenje nakon privođenja Desingerice: Roditelji, prijavite ako imate saznanja!

Popularni reper Dragomir Despić Desingerica priveden je u Crnoj Gori zbog sumnje da je prekršio Zakon o strancima, a sada se ovim povodom oglasila i tamošnja policija.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Republike Srbije, među kojima je estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima. U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, zatečeno je 11 maloletnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 evra.

Službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, naime, tokom noći, 18.07.2026.godine u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časova, izvršili kontrolu u ugostiteljskom objektu – jednom noćnom klubu u Sutomoru, kojom prilikom su u Odeljenje bezbednosti Bar, radi utvrđivanja identiteta, dovedena tri lica – estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica (33) koji je nastupao u klubu, kao i M.J. (24) i S.Lj (33), svi državljani Republike Srbije.

Navedena tri lica su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionisana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 eura, zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima.

U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloletnih lica, dok je jedno lice zatečeno da radi bez dozvole. U odnosu na maloletna lica, protiv pravnog lica i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu će biti pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz člana 25 Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog omogućavanja korišćenja alkoholnih pića licima koja nisu navršila 18 godina.

Nadležne inspekcijske službe na lokalnom i na državnom nivou, koje su sa policijskim službenicima vršile kontrolu, utvrdile su veći broj nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, zbog čega su odgovornim licima – pravnom i fizičkim, izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

Imajući u vidu sve navedeno, kao i ponašanje estradnog umetnika Dragomira Despića Desingerice na nastupima, koristimo priliku da pozovemo roditelje i udruženja roditelja da podnesu prijavu policiji ukoliko imaju saznanja da se Despić neprimereno ponašao prema njihovoj maloletnoj deci prilikom njegovih nastupa u klubovima i ugostiteljskim objektima - navodi se u saopštenju.

Pokrenuli peticiju protiv Desingerice

Desingerica je i ovog leta jedan od najtraženijih izvođača na primorju, a snimci sa njegovih nastupa ponovo su podigli ogromnu prašinu. Nakon što su se građani ponovo pobunili protiv njegovih nastupa, ponovo su pokrenuli peticiju da mu se izda zabrana ulaska i nastupanja u Crnoj Gori. Lavinu su ponovo pokrenuli snimci na kojima Desingerica na nastupu mašinicom šiša mlade iz prvog reda.

Desingerica je kratko za Kurir prokomentarisao ovaj slučaj:

– Pa nema šta... Oni rade svoj posao. U principu, svako svoj posao tu radi najbolje i svima dobro – rekao je Desingerica.

Autor: D. T.