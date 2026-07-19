Tea Tairović zaplakala na sceni! Zbog nje je prekinula koncert i odmah sišla u publiku, svojim gestom raznežila sve (VIDEO)

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović protekle noći održala je spektakularan solistički koncert u Šapcu, za preko više od 20.000 fanova koji su uglas pevali mnoštvo njenih hitova. Pevačica je maksimalno uživala na sceni i priredila spektakl za pamćenje, a jedan trenutak za nju bio je posebno emotivan, zbog čega se rasplakala usred nastupa, prekinula da peva i odlučila se na gest o kom svi pričaju.

Naime, muzička zvezda je sišla sa bine direktno u publiku, kako bi zagrlila devojku sa invaliditetom, koja je uživala u njenom nastupu.

Pevačica ju je čvrsto zagrlila i samo za nju otpevala pesmu "Ne zaboravi me", a prizor je bio emotivan baš svima koji su uživali na Teinom koncertu.

Devojka iz publike je bila vidno srećna što je imala priliku da upozna svoju omiljenu pevačicu, u čijem je zagrljaju slušala njenu interpretaciju.

Prinova u planu?

Tea se nedavno oglasila i po pitanju proširenja porodice sa svojim suprugom Ivanom, koji joj je najveća podrška.

- Treba čovek malo da planira, ali i da pusti da se malo dešava. Svi koji imaju kažu da ne možeš biti spreman nikad na ono što te čeka. Imam stabilnu karijeru i partnera kog voilim najviše na svetu s kojim želim dete, to je najbitnije - poručila je Tea i otkrila šta je kod Ivana najviše nervira.

- Kašnjenje. On je tačan, a kod mene ima vremena za sve. Mene nervira njegova tačnost, a njega moje kašnjenje - kaže Tea i otkriva kako se oseća kada se seti svojih početaka.

Autor: D. T.