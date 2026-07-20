Romanu prosio, a s drugom čekao dete! Pevačica konačno o ljubavnom skandalu koji je tresao medije: Jedva sam to preživela!

Pevačica Romana Panić u jednom intervjuu otvorila je dušu o svom privatnom životu, te se prisetila ljubavi koja je bila glavna tema medija pre tačno dvadeset godina.

Ona je posle raskida desetogodišnje veze upoznala muškarca koji je prema njoj bio maksimalno neiskren, a u jeku njihove ljubavi saznala je da ima drugu ženu sa kojom očekuje prinovu.

Kako je ispričala za Full Screen Media, o tom muškarcu nikada nije saznala kompletnu istinu.

- Niko nikog tu nije našao. Izašla sam iz duge veze, Ceca nas je upoznala na jednoj večeri u Beogradu. Slučajno sam došla u restoran da sačekam Cecu, on je tu sedeo. Posle šest meseci opet smo se sreli u restoranu, pričala sam sa Veljkom i Anastasijom i on se javio. Delovao mi je kao druga osoba i ja njemu. Odmah se osetila neka privlačnost, ali kasnije se ispostavilo da to njemu nije problem - govorila je Romana za full screen media.

- Nemam pojma šta se desilo, to je sve bilo iza mojih leđa. Čovek je došao na promociju, rekao da sam njegova žena, da imamo budućnost, a uveče se sve srušilo. Šta ja sad treba da pričam o nekom Grku koji se desio pre 20 godina. Posle da se razvlači ta priča, da se nerviram... To je bila neka moja iskrena emocija, ja na kraju ne znam ni šta se sve dešavalo, nikada nisam saznala. Na kraju sam saznala da mi je auto bio ozvučen. Jedva sam to preživela, to samo ja znam. Mnogi ljudi su me izmanipulisali. Kada sam sve to saznala, zvala sam ga i rekla da smo zauvek završili - pričala je Romana.

Radila na pijaci

Pre nego što je postala poznata pevačica, ona je radila druge poslove kako bi zaradila novac.

- U vreme ratnih godina, došla nam je rodbina sa svih strana. Iz svih mesta gde je srpski narod morao da se iseli, a moji roditelji su uvek tu bili za familiju. Muškarci su bili na vojnim pozivima, kad su se zalihe istrošile, sve smo radili. Bilo je najteže. Moji su otvorili pržionicu kafe, pa smo mi ženski deo radili tamo. Ustajali smo noću jer je samo tada bilo struje, pa smo mlele i pržile kafu. Na mene je pao taj deo da u pet ujutru odem na pijacu i prodajem tu kafu. To je bila pomoć mojim roditeljima. U to vreme su mene ljudi već prepoznavali na ulici jer sam već bavila muzikom, pa sam nosila kape, kačkete, dukserice, da se maskiram. Posle su ljudi pričali svašta, da sam došla sa dna, da sam došla sa pijace...

Autor: D .T.