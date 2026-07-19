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MUP se oglasio zbog ćerke Suzane Mančić: Uradila je bitnu stvar zbog koje su morali da reaguju (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ćerka voditeljke Suzane Mančić Teodora Talijan autorka je pesme "Uniforma plava", koja je izvedena na svečanoj promociji nove generacije polazinika Centra za osnovnu policijsku obuku.

Ovim povodom se sada oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova na zvaničnom nalogu na Instagramu. Objavljen je snimak ceremonije, a u MUP-u ne kriju koliko su ponosni zbog uspeha i talenta svojih pripadnika, među kojima je i Suzanina ćerka.

- Pesma „Uniforma plava“, autorsko delo pripadnice Ministarstva unutrašnjih poslova Teodore Talijan, koja potpisuje tekst i muziku, izvedena je danas na svečanoj promociji novih polaznika u Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO). Ponosni smo na talenat, posvećenost i profesionalizam naših pripadnika, kako u službi, tako i van nje - piše u ovoj objavi.

Teodora, inače, čeka bebu sa 23 godine starijim Miroslavom Talijanom, koji obavlja funkciju komandanta 72. brigade za specijalne operacije i ima bogatu vojnu karijeru.

Foto: Instagram.com/Privatna arhiva

Autor: D. T.

#Suzana Mančić

#Teodora Talijan

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