MUP se oglasio zbog ćerke Suzane Mančić: Uradila je bitnu stvar zbog koje su morali da reaguju (VIDEO)

Ćerka voditeljke Suzane Mančić Teodora Talijan autorka je pesme "Uniforma plava", koja je izvedena na svečanoj promociji nove generacije polazinika Centra za osnovnu policijsku obuku.

Ovim povodom se sada oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova na zvaničnom nalogu na Instagramu. Objavljen je snimak ceremonije, a u MUP-u ne kriju koliko su ponosni zbog uspeha i talenta svojih pripadnika, među kojima je i Suzanina ćerka.

- Pesma „Uniforma plava“, autorsko delo pripadnice Ministarstva unutrašnjih poslova Teodore Talijan, koja potpisuje tekst i muziku, izvedena je danas na svečanoj promociji novih polaznika u Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO). Ponosni smo na talenat, posvećenost i profesionalizam naših pripadnika, kako u službi, tako i van nje - piše u ovoj objavi.

Teodora, inače, čeka bebu sa 23 godine starijim Miroslavom Talijanom, koji obavlja funkciju komandanta 72. brigade za specijalne operacije i ima bogatu vojnu karijeru.

Autor: D. T.