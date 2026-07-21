Karićeva naslednica je u 40. godini rodila dete plesaču! Sada su objavili prelepe vesti: Volim te najviše!

Danijela Karić i Ivan Mileusnić već godinama uživaju u skladnom braku, a svoju ljubav neretko pokazuju i na društvenim mrežama. Ovoga puta, poseban povod bio je Ivanov 41. rođendan, pa mu je Danijela uputila emotivnu javnu čestitku koja je mnoge raznežila.

Uz niz njihovih zajedničkih fotografija, Danijela je suprugu poručila da je ponosna na čoveka kakav je postao, ističući njegovu snagu, dobrotu i veliko srce. Zahvalila mu je što je njen najveći oslonac, najbolji prijatelj i najveća ljubav, podsetivši da su zajedno prošli kroz brojne lepe, ali i teške životne trenutke.

- Prošli smo zajedno kroz mnogo toga. Bilo je i lepih i teških dana, ali jedno se nikada nije promenilo - bila sam uz tebe svim srcem i uvek ću biti. To je ono što nas čini posebnima - napisala je Danijela.

Ona je potom priznala da ga voli više nego što reči mogu da opišu, nazvala ga svojim ponosom i mirom, uz tvrdnju da veruje da niko nikada neće moći da ga voli toliko iskreno, snažno i bezuslovno kao ona.

- Želim da znaš da te volim više nego što reči mogu da opišu. Za mene ćeš uvek biti jedini, moj ponos i moj mir... Srećan 41. rođendan, ljubavi! Volim te najviše na svetu - poručila je Karićeva.

Podsetimo, Danijela i Ivan imaju zajedničko dete, dok ona iz prvog braka ima još troje naslednika. O njihovom porodičnom životu ranije je govorila ističući da je Ivan od samog početka prema njenoj deci gradio prijateljski odnos, uz puno poštovanje činjenice da imaju svog oca. Takođe je naglasila da je sa bivšim suprugom ostala u korektnim odnosima, zbog čega njihova deca odrastaju u mirnom i stabilnom porodičnom okruženju.

Autor: D .T.