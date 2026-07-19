Fešta u domu Dee Đurđević! Kuma prva čestitala, poruke ne prestaju da stižu!

Voditeljka Pinka Dea Đurđević ima poseban razlog za osmeh ovih dana. Nakon što je nedavno izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku Lazaru, lepe vesti nastavile su da se nižu, budući da bračni par uskoro očekuje i svoje prvo dete.

Ipak, današnji dan rezervisan je za još jedan važan povod. Dea proslavlja rođendan, zbog čega su joj od ranih jutarnjih sati pristizale brojne čestitke prijatelja i najbližih.

Među prvima joj se javno obratila kuma Danijela Vujačić, koja je uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu uputila kratku, ali emotivnu poruku.

- Srećan nam kumi, volim te - napisala je ona.

Podsetimo, Dea je nedavno uplovila u bračne vode sa Lazarom, sa kojim je obnovila ljubav nakon mnogo godina. Njih dvoje su, naime, bili zajedno još u srednjoškolskim danima, ali ih je život kasnije odveo na različite strane, pa su vremenom izgubili kontakt. Sudbina ih je ponovo spojila nakon što je voditeljka okončala dugogodišnju vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a njihova obnovljena romansa ubrzo je prerasla u brak i proširivanje porodice.

Izabrala ime za bebu

Deina naslednica zvaće se Iris. Voditeljka je pre dva meseca na jednom prestoničkom događaju priznala kako podnosi trudnoću.

- Mala Iris Petrović, nemirna katastrofa, ali dobro, kupila sam krevetac i kolica i to je to, ostalo ništa. Polako, ima vremena - rekla je nasmejana trudnica i dodala:

- Dobro podnosim trudničke dane. Toliko sam se hvalila kako je sve dobro, kako nemam mučnine, sad je već bogami malo teže, ali dobro je - rekla je Dea.

Autor: D. T.