Miroslav, sin Siniše Mihajlovića, izrastao u pravog frajera! Proslavio rođendan, sestra Viktorija mu javno izjavila ljubav

Porodica Mihajlović imala je veliki razlog za slavlje, budući da je sin legendarnog Siniše Mihajlovića, Miroslav, proslavio rođendan. Tim povodom među prvima mu je čestitala sestra Viktorija, koja je emotivnu poruku podelila i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Uz fotografiju nastalu u restoranu, na kojoj slavljenik pozira ispred rođendanske torte, Viktorija je svom bratu uputila rođendanske želje. Objava je ubrzo privukla pažnju brojnih korisnika društvenih mreža, a mnogi su u komentarima istakli da Miroslav neverovatno podseća na svog pokojnog oca i da je izrastao u pravog zavodnika.

Miroslav je, inače, krenuo očevim sportskim putem, ali pored terena. Kako prenosi italijanski "Corriere dello Sport", deo je stručnog štaba mlađih selekcija Bolonje, gde radi kao pomoćni trener. Za taj posao stekao je odgovarajuću B licencu u čuvenom trenerskom centru Koverćano, namenjenu radu sa omladinskim kategorijama.

Podsetimo, Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2022. godine, posle teške borbe sa leukemijom, ostavivši iza sebe suprugu Arijanu i petoro dece.

"Pretvarali smo se kao da se ništa ne dešava"

Arijana je nedavno u emotivnom televizijskom gostovanju prvi put otvoreno govorila o najtežim trenucima kroz koje je porodica prolazila. Kroz suze je ispričala da su ona i deca doneli bolnu odluku da Siniši ne saopšte da su lekari izgubili nadu.

- Pričala sam sa decom i zajedno smo odlučili da Siniši ništa ne kažemo. To je bio veliki šok za nas zato što smo poslednji mesec njegovog života znali da će uskoro umreti, a on o tome ništa nije znao. Bilo je veoma bolno pretvarati se kao da se ništa ne dešava - rekla je Arijana.

Govoreći o njihovoj ljubavi, istakla je da će zauvek biti zahvalna na godinama koje su proveli zajedno.

- To je bila prelepa i velika ljubav i srećna sam, bez obzira na sve što se desilo, što sam imala tu čast i privilegiju da provedem 27 godina sa tako divnom osobom. Želim da kažem svojoj deci da ih mnogo volim i da su oni moja snaga. Da nije bilo njih, ne bih mogla da nastavim dalje - poručila je Arijana.

Autor: D. T.