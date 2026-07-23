Brutalno telo najmlađe srpske udovice! Pevačica na bazenu u mikro bikiniju, gore mreže!

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka prošla je kroz jedan od najtežih životnih perioda kada je u 29. godini ostala bez supruga, čija je iznenadna smrt potpuno promenila njen život. Iako ju je veliki gubitak duboko pogodio, vremenom je uspela da pronađe snagu da nastavi dalje.

Danas je ponovo nasmejana i zrači pozitivnom energijom, a to potvrđuju i njene najnovije objave na društvenim mrežama. Vrele letnje dane iskoristila je za odmor pored bazena, gde je pozirala u efektnom bikiniju koji je u prvi plan istakao njenu vitku i zategnutu figuru.

Fotografije su brzo privukle pažnju pratilaca, koji nisu štedeli komplimente na račun njenog izgleda.

Nakon muževljeve smrti se odrekla dela familije

Podsetimo, Cipka se 40 dana nakon muževljeve smrti vratila nastupima.

– Na prvu sam prelomila da prestanem da pevam, jer nisam bila svesna svega što mi se desilo. Uz pomoć prijatelja i saradnika, koji su pričali sa mnom, odlučila sam da nastavim tamo gde sam stala. Tih prvih dana nisam bila baš svoja, preživela sam veliki šok i nervni slom, da tako kažem i onda sam izgovorila svakakve stvari, ali imao je ko da utiče na mene što se tiče posla i da budem svesna cele situacije i života generalno, da dalje mora, nazad ne može – priznala je ona.

Cipka je govorila i o podršci koju je dobila od kolega i prijatelja, ali je javno poslala poruku rodbini koja se nije pojavila na sahrani njenog muža.

- Iznenadila me je Gabrijela Pejčev, ona je došla na sahranu. Ana Bekuta mi je poslala poruku jer je prošla kroz sve što i ja. Mnogo kolega se javilo… Saša Popović, Đorđe David, Aleksandra Mladenović, baš mnogo njih, da nekog ne zaboravim. Naravno, ljudima koji nisu došli na sahranu ne mogu da zamerim jer je bio petak. Nisam bila ni svesna koji je dan, ali su bili uz mene, zvali su me i pisali mi. Iznenadila sam se samo od neke familije od koje sam očekivala da će doći. Ovim putem bih im poručila da ćemo se ubuduće samo i gledati preko medija, jer mi smo poštovali sve, išli smo na svačije događaje, a neko se nije udostojio da dođe. Samo oni koji su bili za mene, postoje i dalje, a ostali… - navela je Aleksandra, pa otkrila kako se sa bolom nose deca njenog pokojnog supruga.

- Svi smo u istom bolu, ali se držimo zajedno. Ne damo jedni na druge. Mi smo velika porodica, nije me ostavio samu. Imam veliku podršku njihovu i oni moju, naravno – zaključila je ona tada.

Autor: D. T.