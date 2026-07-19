Kristijan ponovo udario na Kristinu?! Haos na mrežama: Toksični manipulator i ekspert za glumljenje žrtve!

Odnos Kristijana Golubovića i Kristine Spalević već mesecima je jedna od glavnih tema domaće javnosti. Nakon burnog raskida, međusobnih optužbi, javnih prepucavanja i brojnih oglašavanja, čini se da tenzije između bivših partnera i dalje ne jenjavaju.

Najnovijom objavom na Instagramu Kristijan je ponovo podigao veliku prašinu. Na svom storiju podelio je ilustraciju žene preko koje je ispisana poruka:

- Žena koja vara je jako loša... Ali, najgora je ona koja se pretvara da je dobra osoba, a u stvarnosti je lažov, toksični manipulator i ekspert za glumljenje žrtve!

Iako Kristijan nije nikoga imenovao, mnogi su ovu objavu odmah povezali sa Kristinom Spalević, s obzirom na to da su njih dvoje prethodnih meseci više puta iznosili prljav veš iz zajedničkog života. Njihove međusobne optužbe često su završavale u medijima, a oboje su u više navrata javno govorili o razlozima kraha veze i problemima koje su imali nakon rastanka.

"Rodila mi je dva prelepa dečaka, ali..."

Podsetimo, Kristijan se tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" ovog utorka osvrnuo i na odnos sa bivšom suprugom Kristinom Spalević, sa kojom je posle burnog raskida ostao u komplikovanim odnosima. Iako među njima i dalje postoje česte svađe i nesuglasice, kaže da postoji jedna stvar preko koje nikada ne bi mogao da pređe.

- Kada ste stara škola kodeksa, gde je prevara neshvatljiva, nikada ne možete da pređete preko nje. Moja i Kristinina veza je toliko snažna i vredna da, kada bi u njen život došao drugi muškarac, ja bih shvatio da više ne postojim u svakom smislu, ne samo ova farsa, i svađa koja je između nas... Tad bih je precrtao, nikada više u životu ne bih poslao poruku, ne bih je pozvao i ona bi bila persona non grata za mene, iako mi je rodila dva prelepa dečaka.

Autor: D. T.