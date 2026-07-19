Publika bira kod koga će! Kaća Grujić otvoreno o kolegama koje su ovog leta izvisile za tezge u Crnoj Gori: Ja konstantno radim, a oni...

Pevačica Katarina Grujić uključila se uživo iz Budve u emisiju "Premijera - Vikend specijal", gde je sa Nemanjom Vujičićem govorila o letnjoj sezoni, porodičnom odmoru, ćerki Katji, suprugu Marku Gobeljiću, ali i velikom solističkom koncertu koji priprema.

Iako se poslednjih nedelja među estradnjacima sve češće mogu čuti komentari da je letnja sezona podbacila, Katarina kaže da kod nje situacija nije takva.

- Dve nedelje sam ovde, konstantno radim. Za svakoga je pojedinačno i drugačije, možda je prezasićeno nastupima, dnevne žurke, noćne... Ali publika je ta koja bira kod koga će da ide, ja ne mogu da se požalim - rekla je pevačica.

Ona smatra da postoji više razloga zbog kojih pojedini pevači ovog leta nisu angažovani na primorju.

- Ne znam zašto neki nisu pozvani. Pevači su digli cene, ili neće jer su prošle godine loše prošli... Poslednjih 10 godina konstantno radim, po mesec dana, u Crnoj Gori. Sa svim gazdama sam u odličnim odnosima, većinom su mi prijatelji - iskrena je bila Katarina.

Grujićeva je otkrila i da leto u Budvi za nju ima posebnu draž.

- Ne znam ko drugi još ima kuću, ali ja sam moju nasledila od mog oca. Drago mi je što mogu da dolazim sa svojom ćerkicom, svaki dan smo na plaži, pa u bazenu u našoj kući - ispričala je pevačica.

Suprug Marko Gobeljić zbog sportskih obaveza nije mogao dugo da bude sa porodicom na moru.

- Moja jača polovina je bio samo dva-tri dana, kada je došao sa priprema, kad su mu dali slobodno. Prelepo smo to vreme iskoristili - rekla je Katarina.

Posebno emotivno govorila je o ćerki Katji, koja je, kako kaže, prava mala avanturistkinja.

- Moje dete sa mnom 15 puta na dan pliva do bova, iako ima četiri godine, ona to hoće, hoće da roni, da izvadi školjku, da mi pokloni. Energično dete, voli ljude, sve grli, sve voli. Ne mogu da se žalim, stvarno uživamo. Katja je na mene, nema strah, neustrašiva je. Voli sve da proba, nema granice. Boleće nas glava kad odraste, ali nema veze - kroz osmeh je ispričala pevačica.

Leto u njihovoj kući u Budvi ne prolazi ni bez druženja sa kolegama.

- Svake godine napravimo žurku kraj bazena. Doći će mi Uroš Živković, mislim da će doći i Andreana, ako uspe da uhvati nešto slobodno. Nekad je i Đani dolazio, imam dosta kolega koje vole da se družimo na moru. Stvarno imam dosta prijatelja na estradi, više volim da kažem da su mi to prijatelji, pa tek onda kolege - rekla je Katarina.

Na kraju razgovora otkrila je da uveliko priprema nastavak albuma, ali i prvi solistički koncert u dosadašnjoj karijeri.

- To je prvi deo, pesme koje su izašle, izlazi i drugi deo albuma pred moj solistički koncert. Počele su pripreme, to je jako velika stvar, imam preko pedeset ljudi koji će tog dana raditi koncert. Suvi sam profesionalac i mora sve da bude pod konac. Kreću probe sa koreografom, orkestrom, trebaće dva meseca samo bina da se napravi - poručila je pevačica.

Autor: D .T.