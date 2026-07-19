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Moja devojčica: Prija objavila fotku sa odmora sa ćerkom, objavom raznežila sve (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/Aleksandra Prijovic ||

Aleksandra Prijović, regionalna muzička zvezda, nedavno je na svet donela devojčicu kojoj su ponosni roditelji dali ime Arija, a ona je sada sve svoje pratioce raznežila novom objavom!

Nakon što je izbacila album koji nosi naziv "Bol i alkohol", a koji je doživeo vrtoglavi uspeh, rešila je da između unapred zakazanih nastupa, odmori i "napuni baterije", pa je tako objavila fotografiju sa odmora kojom je raznežila sve. Aleksandra je, naime, objavila fotku iz bazena, na kojoj se vidi da drži u rukama svoju ćerku Ariju.

- Moja devojčica - napisala je Aleksandra uz emotikon srca.

"Filip je promenio sve"

Podsetimo, Aleksandra je nedavno u emotivnom i ekskluzivnom intervjuu otvorila dušu o braku sa Filipom Živojinovićem, majčinstvu, ali i suzama koje su pratile kreativni proces stvaranja novih pesama.

- Svaka pesma nosi neku svoju energiju i emociju, ali pesma „Olovo” mi je jedna od najdražih u karijeri. Plakala sam kad ju je Filip napravio, plakala kad sam gledala spot, i sve to u krug dok su je ljudi oko mene slušali i doživeli na isti način. Ispostavilo se da ju je i publika doživela baš kao i ja.

Aleksandra je otkrila da li danas ima neku veliku želju ili san koji još nije ostvarila.

- Previše bi bilo da imam nekih želja jer su svi oko mene zdravi, srećni, složni... Radim posao koji volim. Šta više? Ali uvek mogu da nastavim da sanjam, od toga ne odustajem... - rekla je ona.

Foto: Instagram.com

Prijovićka često ističe da bez Filipa ne bi bila tu gde jeste i da je ovo njihov zajednički uspeh, a sada je priznala šta je on promenio u njenom životu i karijeri od trenutka kada su se upoznali.

- Filip je promenio sve. Pored njega sam naučila mogo o životu, i privatno i poslovno. Zato uvek kažem da je sve ovo naše, jer da njega nije bilo, ništa ne bi bilo isto - kazala je Aleksandra, a potom otkrila kako ona i Filip balansiraju između braka i posla.

- Za nas je sve to negde isto. Zivimo zajedno privatno i poslovno. Svaki dan. Mislim da je to naš plus i zahvalni smo na takvoj prilici. U poslu se desi da imamo nekad različita mišljenja, ali cilj nam je uvek isti pa se brzo dogovorimo.

Autor: Nikola Žugić

#Aleksandra Prijović

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