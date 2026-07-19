Evo u koju koleginicu je bio zaljubljen Darko Lazić! Nikad ne biste pogodili, on nije hteo da kaže, pa STIDLJIVO priznao: Sramota me...

Naš pevač Darko Lazić jedan je od najtraženijih na domaćoj javnoj sceni, a nedavno je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorio o pevačici koju vrlo ceni i u koju je kao dečak bio zaljubljen

Darko Lazić je, inače poznati folker, gostujući u emisiji "Amidži šou" na Pinku, otkrio koja poznata dama je, prema njegovom mišljenju, najlepša, a sudeći po reakcijama na mrežama, on je mnoge ostavio u šoku.

- Za mene je oduvek bila najlepša Zlata Petrović - priznao je pevač kada je gostovao u emisiji "Amidži Šou", a potom se nadovezao:

- Tako da eto, oprostite! (smeh), ali tako je i dan danas, Zlata je prelepa žena - rekao je Darko tada.

No, ipak, ovo nije prvi put da je on pričao o simpatijama prema poznatoj pevačici, čak je i pre nekoliko godina dobio pitanje u koga je bio zaljubljen kao mali. Iako tada, isprva, nije želeo da otkrije, na kraju je ipak priznao.

- Sramota me da kažem. Bio sam dete, ali meni je tada Zlata Petrović bila jako lepa žena - stidljivo je ispričao Darko za "Glossy lično".

Zlata reagovala na njegovu izjavu

Kontaktirali smo i s pevačicom pre nekoliko godina, koja se tada oduševila ovim Darkovim priznanjem.

- Duša moja, ja ga obožavam. Drago mi je što je iskren. Mnogi su bili zaljubljeni u mene. Svakako mi to imponuje. I ja sam kao dete, kad sam imala osam godina, bila zaljubljena u harmonikaša Nešu u selu, koji je stariji od mene 20-30 godina. Bili smo svi zaljubljeni u Čolu. Ništa me to ne iznenađuje - ispričala je Zlata i dodala da je bliska s pevačem:

- Darko se druži s mojim starijim sinom i ja radim s njim svadbe. On mene zove majka. Simpatičan je. Kaže: „Uvek sam voleo tvoje pesme“. On je čovek s velikom dušom - rekla je ona tada i otkrila da joj se i dalje udvaraju mlađi muškarci.

Zlata ispričala zajedničku anegdotu

Tokom jednog gostovanja na Kurir televiziji, Zlata je ispričala zanimljivu anegdotu koju je doživela sa Lazićem:

- Sad ću da ga citiram. Prvi put smo nas dvoje radili neku romsku svadbu. Sipao je sebi neki alkohol, ja sam mu rekla da ne pijem. Kaže mi: "Ajde, ne se*i, ja kad god te vidim, ti si mrtva pijana. Ja mu kažem: "Da, Darkić, ali na proslavama, ne na poslu." Nije mogao da veruje. Privatno je jedini razlog da ne popijem kada sam stvarno bolesna ili da sutra imam neverovatnu obavezu koja me čeka.

Autor: Nikola Žugić