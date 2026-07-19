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Đina Džinović napravila totalni kolaps u kupaćem, bujni silikoni u prvom planu: Jači pol na aparatima (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Đina Džinović ponovo je podigla temperaturu do usijanja na društvenim mrežama! Mlada influenserka objavila je seriju vrelih kadrova sa luksuznog letovanja koji su bukvalno srušili internet.

U minijaturnom crnom bikiniju, Đina je ponosno pozirala na ležaljci, stavljajući bujne silikone u prvi plan. Dok je opušteno ispijala kokosovu vodu pod suncobranom, komentari i lajkovi fanova su pljuštali brzinom svetlosti.

Ovo je bez sumnje jedno od njenih najizazovnijih izdanja koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, često se spekuliše o estetskim intervencijama koje je Đina radila na sebi.

Đina je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale lepše i punije. Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspela da reši su udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem pošto sankcioniše te se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.

U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.

Foto: Instagram.com

Inače, takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike od pre i slike od sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to još uvek nije potvrdila.

Izgled Đine Džinović, po rečima influenserke, do pre dve godine bio je potpuno drugačiji.

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - kazala je Đina tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Haris Džinović

#Melina Džinović

#Silikoni

#Đina Džinović

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