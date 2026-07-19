Đina Džinović napravila totalni kolaps u kupaćem, bujni silikoni u prvom planu: Jači pol na aparatima (FOTO)

Đina Džinović ponovo je podigla temperaturu do usijanja na društvenim mrežama! Mlada influenserka objavila je seriju vrelih kadrova sa luksuznog letovanja koji su bukvalno srušili internet.

U minijaturnom crnom bikiniju, Đina je ponosno pozirala na ležaljci, stavljajući bujne silikone u prvi plan. Dok je opušteno ispijala kokosovu vodu pod suncobranom, komentari i lajkovi fanova su pljuštali brzinom svetlosti.

Ovo je bez sumnje jedno od njenih najizazovnijih izdanja koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Podsetimo, često se spekuliše o estetskim intervencijama koje je Đina radila na sebi.

Đina je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale lepše i punije. Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspela da reši su udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem pošto sankcioniše te se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.

U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.

Inače, takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike od pre i slike od sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to još uvek nije potvrdila.

Izgled Đine Džinović, po rečima influenserke, do pre dve godine bio je potpuno drugačiji.

- Bila sam kao loptica, Đina od pre dve godine i ova sada su potpuno dve različite osobe. Korigovala sam ishranu i volim da lažem da vežbam, iako to vrlo retko činim, ali to su neke stvari koje delim sa pratiocima. Recimo imala sam i katastrofične probleme sa licem, mnogo sam se potrudila da bude danas ovakvo kakvo je, dohvatio me je, između ostalog, i pubertet, stoga pokušavam da devojkama objasnim da su bubuljice normalna stvar - kazala je Đina tokom gostovanja u jednoj emisiji.

Autor: Pink.rs