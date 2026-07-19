Folkerova žena pokazala izvajano telo! Naš pevač ima troje dece sa tri žene, a ona pokazala kako izgleda (FOTO)

Supruga popularnog folkera Darka Lazića, Katarina Lazić, novim objavama na društvenim mrežama raspametila je pratioce, jer je pozirala ispred ogledala u spavaćoj sobi.

Katarina Lazić je, naime, pozirala ispred ogledala u spavaćoj sobi, ponosno pokazujući ravan stomak i savršenu liniju u gornjem delu kupaćeg kostima i ležernoj crnoj kombinaciji. Posebnu pažnju i lavinu nežnih reakcija izazvala je njihova ćerkica Srna, koja se umiljavala oko mame dok je nastajao ovaj selfi. Komentari ispod objave ne prestaju da pljušte, a mnogi ističu da Kaća nakon porođaja izgleda bolje i zategnutije nego ikada pre, a za to su zaslužni i redovni treninzi, kojima je izuzetno posvećena.

Pevačeva izabranica je još jednom dokazala zašto važi za jednu od najzgodnijih i najatraktivnijih supruga na našoj estradi.

Inače, Darko Lazić je iz odnosa sa pevačicom Anom Sević dobio ćerku Lorenu, zatim je sa Marinom Gagić dobio sina Alekseja, dok iz braka sa sadašnjom suprugom Katarinom ima ćerku Srnu.

"Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram"

Darko je nedavno istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao:

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:

Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta.

Autor: Nikola Žugić