OBLINE I PRESKUP NAKIT U PRVOM PLANU! Emina Jahović zapalila mreže VRELIM IZDANJEM: Najlepša ženo u univerzumu! Reakcije pljušte (FOTO)

Pevačica Emina Jahović podelila je na Instagramu sliku u bikiniju, koja je odmah pokrenula lavinu poruka.

Ona je pozirala u kupaćem s animal printom, dok je oko vrata imala preskupu, zlatnu ogrlicu. Nosila je i naočare za sunce, a pratioci su joj uputili niz komplimenata.

"Najlepša ženo u univerzumu", "lutka prava", "goriš", samo su neki od komentara koje je dobila.

Emina, evidentno, izgleda nikad bolje, te nije čudo što od početka karijere važi za jednu od najzgodnijih pevačica.

Emina je i ranije delila fotke u kupaćem, koje su "raspametile" mnoge.

"Kad ceo život posvetiš porodici, nemaš momenat sebičluka"

Emina je, podsetimo, nedavno pričala o radu po kući.

- Ne može se biti savršen. Mi smo se rodile sa jakom mašinom, mi smo generator, muškarac mora da nas prati. Mislim da smo mi mnogo jače. Muškarci se štite oklopom jačeg pola, kada bi se samo porodili... Biti domaćica je najteži posao na svetu. U vreme kovida sam se podsetila kako je to. Imam jednu ženu koja mi pomaže u kući, a kada je bio karantin, bila sam sama sa decom i to kuvanje, pranje, u životu nisam bila umornija. Domaćica se negde smatra ponižavajućim poslom, međutim, ti ceo život posvetiš mužu i porodici, nemaš momenat sebičluka. To je za poštovanje - rekla je ona jednom prilikom.

Autor: M.K.