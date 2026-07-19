Pobednica "Zadruge" Kija Kockar oglasila se iz Amerike, nakon što je pre toga delila detalje o letu od 11 sati. Ona se oglasila iz Ilinoisa, a pokazala je kako uz piće odmara na ležaljci u prelepom okruženju.
Ona je, pored ovoga, podelila i objavu u kojoj se pronašla.
"Ako ti je danas loš dan, seti se da barem nemaš dete sa svojim bivšim", pisalo je u poruci, koju je Kija ispratila uz emotikone koji se smeju.
Kija je, podsetimo, delila detalje leta u biznis klasi, a u pitanju je bilo dugačko putovanje koje je trajalo tačno 10 sati i 55 minuta.Koliko je uzbuđena i da jedva čeka da ugleda svog verenika kog uporno krije od javnosti, Kija je jasno stavila do znanja romantičnom muzičkom podlogom.Uz detalje leta objavila je pesmu "About You" grupe The 1975, a stihovi koje je izdvojila govore više od hiljadu reči: "To je ta ista prokleta stvar zbog koje se moje srce predalo" (It's the same damn thing that made my heart surrender).
Verenik Kiju oduševljava: "Voli te budući suprug"
Podsetimo, Kija i njen misteriozni partner su svoju ljubav nedavno krunisali i veridbom.Kako je sama ispričala, on ju je zaprosio na njen omiljeni praznik, Božić, u intimnoj atmosferi pred najbližim prijateljima dok su razmenjivali poklone.Iako se Kija nedavno našalila na mrežama poručivši: "Bila sam u više država nego veza", jasno je da sada maksimalno uživa u pravoj ljubavi i pažnji.
Njen budući muž joj je nedavno za rođendan poslao i raskošan buket cveća uz emotivnu poruku: "Srećan rođendan, ljubavi moja. Voli te tvoj budući suprug".
Nakon romantičnih gestova na daljinu, budući supružnici će posle dugog leta konačno ponovo biti zajedno, a Kija očigledno broji svaki minut do susreta.
Autor: M.K.