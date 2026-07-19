Oglasio se sin Halida Bešlića: Dino rasplakao sve emotivnom objavom, evo gde crpi snagu (FOTO)

Nakon jednog od najtežih perioda u životu, Dino Bešlić, sin legendarnog pevača Halida Bešlića, pokazao je gde danas pronalazi najveću snagu.

Dino Bešlić je sa odmora podelio dirljivu fotografiju sa svojom decom, koja je mnoge ganula. Dino trenutno uživa na moru sa sinom i ćerkicom, a na objavljenoj fotografiji nežno ih grli dok svi zajedno nasmejani poziraju.

Njihovi osmesi i zagrljaj govorili su više od hiljadu reči, a bilo je jasno da mu upravo oni predstavljaju najveći oslonac posle svega kroz šta je prošao. Uz fotografiju je kratko poručio da su mu deca njegova snaga i sreća, dok je u pozadini odabrana pesma njegovog oca, legendarnog Halida Bešlića "Ja bez tebe ne mogu da živim", što je objavi dalo dodatnu emotivnu notu i raznežilo brojne pratioce.

- U moru tuge vi ste moja snaga, sreća, ma sve. Voli vas babi - pisalo je u objavi.

Ispod objave ubrzo su se nizali komentari podrške, a mnogi su mu poručili da čuva ovakve trenutke i da upravo ljubav porodice pomaže da se prebrode i najteži životni izazovi.

Podsetimo, porodica Bešlić nedavno je obeležila 40 dana od smrti Sejde Bešlić, Dinove majke. Ona je, nakon borbe sa bolešću, preminula svega nekoliko meseci nakon svog supruga Halida Bešlića. Gubitak oba roditelja u tako kratkom vremenskom periodu ostavio je dubok trag na porodici, zbog čega su fotografije poput ove posebno dirnule javnost.

Čini se da Dino danas svu snagu crpi upravo iz svoje dece, sa kojom pokušava da stvara nove, lepe uspomene, dok uspomenu na roditelje čuva kroz ljubav, zajedništvo i pesme koje su obeležile njihove živote.

Autor: Nikola Žugić