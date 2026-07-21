Oženio je Srpkinju, a sada ga je osvojio Jadran! Holivudski glumac zbog ovog prizora oduševljen: Poseban mir (FOTO)

Holivudski glumac Džej Elis, poznat po ulogama u filmu "Top Gun: Maverick" i Netfliksovoj seriji "Running Point", ovog leta boravi na Jadranu sa suprugom, srpskom manekenkom i glumicom Ninom Seničar.

Par je uživao na hrvatskom ostrvu Vis, koje je na slavnog glumca ostavilo snažan utisak. Elis i Nina doputovali su na Vis kako bi prisustvovali venčanju bliskih prijatelja, a glumac je na Instagramu podelio niz fotografija sa odmora. Osim prelepih pejzaža i lokalnih specijaliteta, posebnu pažnju privukao mu je jedan stari košarkaški obruč postavljen na kamenom zidu.

- Hrvatska, tačnije Vis, ima košarkaški obruč pričvršćen za zid star više od 500 godina, koji je sigurno stariji od same košarke. Ovde sam bio na venčanju dragih prijatelja i jeo jednu od najboljih riba ovog leta – napisao je glumac.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije. Glumica Melani Linski priznala je da joj fotografije sa ostrva „usporavaju otkucaje srca“, na šta joj je Elis odgovorio:

- To je mir kakav nikada ranije nisam doživeo.

Ipak, najviše ga je zaintrigirao upravo košarkaški obruč, pa je od svojih pratilaca zatražio pomoć.

- Ako neko zna priču o ovom košu, voleo bih da je čujem – poručio je glumac.

Jedan od korisnika našalio se da su ga verovatno postavila deca i dodao da Hrvatska ima „košarkaške priče za koje Holivud još nije spreman“.

Inače, Elisova fascinacija košarkom nije slučajna. U Netfliksovoj seriji "Running Point" tumači bivšeg NBA igrača i trenera, dok se i sam tokom studija u Oregonu aktivno bavio košarkom.

Zanimljivo je da druga sezona ove serije ima i vezu sa regionom. U završnici sezone klupski skauti odlaze u Split i Dubrovnik u potrazi za novim evropskim talentima, a autor serije Dejvid Stasen otkrio je da je lik mladog košarkaša nazvao Marko Kukoč kao omaž legendarnom Toniju Kukoču.

Podsetimo, Džej Elis i Nina Seničar u vezi su od 2015. godine, a venčali su se 2022. u Toskani. Par ima dvoje dece, a i Nina je na društvenim mrežama podelila nekoliko fotografija sa odmora na Visu.

Autor: Nikola Žugić