Skinuo se Vlada Vuksanović: Nakon razvoda pokazao mišiće, a evo gde se nalazi (FOTO)

Bivši maneken Vlada Vuksanović razvodi se od supruge Dahijane sa kojom je dobio dvoje dece.

Maneken se ovim povodom do sada nije oglašavao za medije, ali ako je suditi po njegovim objavama na društvenim mrežama maksimalno se posvetio sebi i nastavio dalje.

Vlada je nedavno otputovao na odmor sa prijateljima u Hrvatsku odakle deli prelepe kadrove, a sada je pripadnice lepšeg pola oduševio najnovijom fotografijom. On je pozirao na jahti bez majice gde je pokazao isklesane trbušnjake i savršeno telo, pa su se mnogi složili da nikad bolje nije izgledao.

Ko je bivša žena Vlade Vuksanovića?

Vlada je od 2018. godine u sa Dahianom, lepoticom iz Dominikanske Republike. Ona je zbog njihove ljubavi sve napustila i došla u Srbiju, a par ima dvoje dece - Ćerku Valentinu i sina Teodora.

Atraktivna brineta je na društvenim mrežama veoma aktivna i prati je preko 10.000 ljudi. Ona često deli svoje autfite i fotografije sa putovanja, a njene fotke u bikiniju uvek izazovu lavinu komentara i ona dobije mnoštvo komplimenata na osnovu izvajanog tela.

Autor: N.B.