Brat joj je umro na dan kada je saznala da je trudna: Naša Ivana osvojila Holivud, po jednoj ulozi je svi prepoznaju, a ime koje je dala sinu ima VELIKO ZNAČENJE

Ivana Miličević jedna je od retkih glumica sa naših prostora koja je uspela da izgradi uspešnu i stabilnu karijeru u samom centru svetske filmske industrije - Holivudu. Njen životni i profesionalni put podseća na filmski scenario ispunjen velikim uspesima, svetskom slavom, ali i dubokom porodičnom tragedijom koja joj je zauvek promenila život.

Ivana Milićević je, naime, rođena 26. aprila 1974. godine u Sarajevu. Kada je imala samo pet godina, njena porodica se preselila u Ameriku.

Pre nego što je zakoračila u svet glume, Ivana je bila izuzetno aktivna na sceni — bavila se plesom u grupi "Troy Kids on the Block", a tokom srednje škole radila je i kao model.

Zbog njenih upečatljivih crta lica i neverovatne sličnosti sa brazilskim supermodelom Žizel Bundšen, mediji su je kasnije prozvali „Bosanska Žizel“.

Odrastala je uz dvojicu mlađe braće — Filipa i Tomislava (Toma), koji je kasnije postao poznat širom sveta kao dugogodišnji gitarista čuvenog rok benda "30 Seconds to Mars".

Nakon što je 1992. godine dobila američko državljanstvo, Ivana se preselila u Los Anđeles kako bi se u potpunosti posvetila glumi.

Njen holivudski debi dogodio se 1996. godine u kultnom filmu "Džeri Megvajer" (Jerry Maguire), gde je imala manju ulogu pored slavnog Toma Kruza. Ta uloga joj je otvorila vrata brojnih televizijskih projekata krajem devedesetih, pa su gledaoci imali priliku da je vide u hit serijama kao što su sitkomi "Dadilja" (The Nanny), "Sajnfeld" (Seinfeld), tinejdžerska drama "Felisiti" (Felicity), a potom i u napetom trileru "Državni neprijatelj" (Enemy of the State).

Status Bondove devojke i zlatno doba na televiziji

Početak novog milenijuma Ivani donosi uloge u popularnim filmovima kao što su "Nebo boje vanile" (Vanilla Sky), božićni klasik "U stvari ljubav" (Love Actually) i romantična drama "Kao u raju" (Just like Heaven). Paralelno sa tim, ostvarila je zapažena gostovanja u serijama koje su obeležile jednu eru — "Prijatelji" (Friends), "Bafi, ubica vampira" (Buffy the Vampire Slayer) i "Čari" (Charmed), gde je pamtimo po ulozi Mist.

Ipak, istorijski trenutak u njenoj karijeri desio se 2006. godine kada je dobila ulogu opasne Valenke u filmu "Kazino Rojal" (Casino Royale), čime je zvanično ušla u prestižni klub Bondovih devojaka u prvom filmu u kojem je agenta 007 tumačio Danijel Krejg.

Nakon toga, njena televizijska karijera doživljava vrhunac. Od 2013. do 2016. godine tumačila je glavnu žensku ulogu Keri Houpvel u brutalnoj i izuzetno hvaljenoj akcionoj drami "Benši" (Banshee). Takođe, ostvarila je zapaženu ulogu u naučnofantastičnoj seriji "The 100", a dala je i glas i izgled liku sovjetske oficirke Daše Fedorovič u planetarno popularnim video-igrama Command & Conquer: Red Alert 3 i njenom nastavku.

Povratak korenima i saradnja sa Goranom Bogdanom

Posebno emotivan trenutak za nju bio je angažman u seriji "Uzvratni udarac" (Strike Back: Vendetta, 2020). Kako se projekat jednim delom snimao u Zagrebu, to je bio njen prvi profesionalni povratak na prostore bivše Jugoslavije. Tokom ovog snimanja sarađivala je sa poznatim glumcem Goranom Bogdanom.

- Nakon što sam rodila sina Feniksa, nameravala sam da kratko predahnem od glume da bih se posvetila porodici. Ali ponudu da snimam u Hrvatskoj nisam mogla da odbijem. Čak sam se i posvađala sa suprugom... Na kraju je ipak shvatio koliko mi znači da snimam u Zagrebu i da to nije samo uobičajen posao - otkrila je glumica.

Porodična tragedija

Ivana je svog supruga, irskog producenta Pedija Hogana, upoznala kada je imala 19 godina, a venčali su se na nesvakidašnjoj ceremoniji na brodu u Majamiju u decembru 2018. godine.

Međutim, porodičnu sreću uzdrmala je nezamisliva tragedija kada je njen mlađi brat Filip iznenada preminuo usled srčane aneurizme. U trenucima najveće tuge i mraka, Ivana je saznala da je u drugom stanju u svojoj 43. godini.

- Otkako imam sina, znam da nema veće tragedije od toga da majka izgubi dete. Za sve nas bio je to strašan šok, ali mami je bilo najteže. Mene je izvuklo to što sam ubrzo nakon bratovljeve smrti saznala da sam trudna. Kada sam prvi put otišla lekaru, pitala sam ga šta misli kada je moj sin začet, a on mi je odgovorio — sedmog avgusta, baš na dan kada je Filip umro. Shvatila sam to kao poruku, mali bratovljev dar sa neba kako bismo lakše podneli tugu zbog njegovog odlaska. Zato sam sinu dala ime Feniks kao simbol novog životnog ciklusa - ispričala je Ivana o rođenju sina Feniksa Džedaja Hogana, kojeg je donela na svet u svojoj 44. godini.

Autor: N.B.