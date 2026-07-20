Ne odvajaju se! Kasper izveo Minu u šetnju, pa raznežio objavom: Jedna je..

Mina Kostić je provela mesec dana u psihijatrijskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević", a tokom najtežeg perioda najveća podrška joj je bio partner Mane Ćuruvija Kasper. Njih dvoje su odlučili da iskoriste vrele letnje dane za šetnju na Zemunskom keju, a pevačicine reči su ga raznežile.

Mane Ćuruvija Kasper podelio je na svom Instagram profilu seriju fotografija pevačice pored obale, uz dugačak i krajnje emotivan opis. On je Zemunski kej opisao kao kultno mesto koje u njemu budi jedinstvenu energiju, povlačeći paralelu između decenija neispričanih ljubavnih priča i njihove veze.

Kasper je posebno istakao trenutak koji je navodno prethodio fotografisanju, citirajući Minine reči koje su odmah postale predmet debate:

"Ova slika nastala je u trenutku kada sam je, pre nego što sam je uslikao, pitao kako se oseća i da li ima neku želju. Odgovorila mi je da sve što oseća i želi za nas dvoje, želi i svim dobrim ljudima na svetu... Jedna je Mina", napisao je.

Skoro mesec dana bila u psihijatrijskoj ustanovi

Podsetimo, pevačica Mina Kostić nedavno je napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za medije.

Autor: N.B.