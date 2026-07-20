'Ne plašim se smrti' Zorana Pavić iskreno o svemu: Osvrnula se na susret sa Lepom Lukić i otkrila zašto joj ništa ne zamera

Pevačicu Zoranu Pavić ispratili smo na nastup u Vrnjačkoj Banji, a tom prilikom otkrila nam je detalje koncerta koji sprema za svoju publiku, a zatim se osvrnula i na nedavnu anegotu sa Lepom Lukić, koja je nedavno nije prepoznala na snimanju emisije.

Zorana Pavić je dobila i nagradu za doprinnos pop muzici, o čemu je sa osmehom govorila.

- Za doprinos pop muzici i jako lepo zvuči. Doduše, kažu da tamo piše i "za životno delo". Ja se toga uvek uplašim, ono kao in memoriam - kaže Zorana i otkriva da se ne plaši smrti.

- Ako mislite na smrt, ja se uopšte smrti ne plašim. Ja se samo plašim lošeg kvaliteta života, suštinski lošeg. Ne mislim na neke isprazne stvari. Tako da smrti se stvarno ne bojim. Čak eto, tako su Merlinka i Džejms Din ostali u sećanju, zaista ikone. Niko ih nije video u starijim godinama, tako da nemam ništa protiv.

Zorana se osvrnula i na anegdotu sa Lepom Lukić koja je nije prepoznala kada ju je srela na jednom snimanju.

- Ja prvo nikad nemam negativnu konotaciju kad se dese takve stvari, uvek to gledam iz pozitivnog ugla. Ja sam možda i u nekom drugom stajlingu i potpuno je logično da me možda nije prepoznala. Ja sam to tek kasnije čula, posle je probala i moje naočare.

- Milion godina, i putovale smo zajedno i nastupale. Imam toliko anegdota sa njom sa aerodroma, sa zajedničkih nastupa po dijaspori, snimanja i tako dalje. Tako da, to je ispalo simpatično. E sad naravno uvek ima zlonamernih, bilo je tu baš onako nekih ružnih komentara. Ja ih izbegavam, ali uvek se neko potrudi. Meni je to bilo simpatično i posle smo se šalile, postalo je stvarno viralno i baš je fora.

Pevačica otkriva da u svojoj dugogodišnjoj saradnji sa Lepom Lukić pamti brojne anegdote:

- Imam jednu anegdotu kada smo se vraćali sa jednog koncerta koji je bio na stadionu. Dance je bio u fulu i bilo je dosta zaista velikih imena narodne muzike. Krcat je bio stadion u Beču i dobili smo pola novca unapred. Rekli su polovinu ćete dobiti kasnije, a u međuvremenu umesto novca daju Cepter posuđe. Lepa je uzela ceo taj asortiman, a ja nisam htela i rekla sam: "neću da pevam za šerpe". Znači, sećam se kao da je juče bilo, nas više densera i narodnih pevača u avionu, a ona mi kaže: "doći ćeš ti kod mene na ovaj sokovnik da ti pravim sok", i tako je i bilo. Šta znači iskustvo, nikada nismo dobili drugu polovinu novca za taj stadion! Bila je još jedna situacija kada je RTS snimao novogodišnji program, a ona je došla u nekoj jako lepoj bluzi. Šminkerka joj je najdobronamernije rekla: "Lepa samo da znate, na ovom svetlu to će biti skroz providno". Ona je tako duhovito odgovorila: "Pokrij ovo, pokrij ono, k'o kornjača samo mi glava viri". Lepa je onako jednostavna, prirodna žena. Ja mnogo volim samoironiju i samoironija uopšte nije popularna, uglavnom je popularno kad se neko hvali da je najbolji, najveći. E ja sam kontra tome, stalno se šalim na sopstveni račun.

Zorana je otkrila kako se pripremala za svoj koncert, kao i da su je u par navrata emocije savladale

- Uh to je veliki posao. Koncert je veliki trud, velika muka. Jeste, slatka muka i ja to doživljavam kao neko rađanje. Mnogo toga smo spremili stvarno. Uvek smo napravili da to bude posebno. Biće to jedan vremeplov, kroz epohe ćemo vas provesti i u vizuelnom i u audio smislu. Fenomenalan bend, hor, igrači, dobri svetlosni efekti i led ekrani. Međutim, sigurna sam s obzirom na to da se ponekad i rasplačemo na probi, da će to biti jedna emotivna bomba na moj način i način mojih saradnika.

Zorana otkriva i da li će na koncertu biti i gost iznenađenja:

- Da. Nikad ne otkrivam goste. Iako se podrazumeva i to mi je već lična karta da mora da bude gost, nikad ih ne otkrivam jer mislim da to treba da bude iznenađenje i da ljudi koji su došli treba da se obraduju.

Zorana Pavić svojevremeno je obradila popularnu pesmu Mobi Dika sa Jovanom Pajić, a sada je za Blic otkrila šta misli o njenom uspehu:

- Ne, nisam svoju nego smo radili Mobi Dik - Nostalgiju. Ja sam se sa Jovanom srela nekada na koncertu u Budvi. Bile smo u istom hotelu, ispričale smo se, ja nju zovem svojom ćerkom, ona mene mamom. Mnogo sam srećna zbog njenog uspeha. Ona je divna majka, dobar prijatelj i fenomenalan pevač. Zaslužila je to, svi uvek vide samo ono lepo, ali treba do toga dogurati.

Njen kolega Željko Šašić održaće koncert bez gostiju, a Zorana otkriva šta misli o njegovoj odluci:

- Pa to je legitimno. To je jednostavno njegov način i ne vidim tu ništa loše. Niti treba da bude po svaku cenu gostiju. Ti radiš svoj solistički koncert, to je neka trešnjica na torti da se još nešto dogodi i da se ljudi iznenade. Ja sam to uvek radila. Jedino što se pamti to je emocija, u to sam 100% sigurna, tako da je to potpuno legitimno sa Željkove strane. Znamo se milion godina, on je sjajan pevač, ima fenomenalnih pesama i jednostavno svako ima neku svoju priču.

Autor: N.B.