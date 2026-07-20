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Jedna stvar ih je odala: Aleksej odveo Saru Jo u porodičnu kuću u Barandu, uživaju kao nikada (FOTO)

Izvor: blic, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Aleksej Bjelogrlić i Sara Jovanović uživaju u romansi, koju su zajedničkim fotografijama nedavno potvrdili za javnost. Nakon što je par uživao u zajedničkom letovanju, odlučili su da posete i mesto koje za Alekseja ima veliki emotivni značaj.

Naime, nakon što su se preplanuli i zaljubljeni, Aleksej Bjelogrlić i Sara Jovanović vratili sa zajendičkog letovanja, Aleksej je svoju ovu izabranicu odveo u porodičnu kuću u Barandi, u kojoj sa porodicom i prijateljima provodi mnogo vremena.

Poslednja fotografija zaljubljenog para, svedoči da su jedno popodne proveli na imanju porodice Bjelogrlić u Barandi, uživajući u opuštenom danu.

Foto: Instagram.com

Ambijent porodičnog imanja u Barandi i prepoznatljiva zelena ograda koja se pruža duž celog dvorišta, ali i na verandi kuće, odala je da je zaljubljeni par uživao baš tamo.

Aleksejev otac i njegovrođeni brat vlasnici su velelepnog imanja u Barandi, na kome su sam Aleksej i njegova sestra Mia proveli najlepše dane svog detinjstva.

Porodična kuća Bjelogrlića vremenom je renovirana, pa se na imanju sada nalazi bazen, tereni za fudbal i padel, kao i velika terasa sa pogledom na dvorište sa velikim ružićnjakom.

Autor: N.B.

#Aleksej Bjelogrlić

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