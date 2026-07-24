Voditelj nakon razvoda na putovanju sa misterioznom devojkom: On skače u more, a ona usnimila svoje noge (FOTO)

Milan Kalinić, kao i većina javnih ličnosti dane provodi na moru. Sezona je odmora, pa je i voditelj odlučio da da sebi oduška i otputuje daleko od gradske gužve i buke.

Nije poznato na kom tačno mestu se nalazi Kalinić, ali ono što je sigurno je to da je na moru i da uživa na jahti sa misterioznom ženom, koja je objavila na društvenoj mreži Instagram video, gde Milan sa jahte skače u more. Osim što imamo prilike da vidimo Kalinića kako skače u more i noge misteriozne žene, sve ostali je misterija.

O razvodu

Milan kaže da je razvod normalna stvar i da bivši supružnici treba da budu u dobrim odnosima, kakav je slučaj i kod njega.

Vidi, razvod je postao toliko normalna stvar u savremenom društvu. Pogotovo bih rekao u našem srpskom. Ali ti, kad pogledaš, razvodi se dešavaju vrlo, vrlo često, pogotovo kod ovih novih generacija. Na kraju krajeva, razvod je deo života. Mislim, ne dajem ni ja tome neki značaj, ne daju ni drugi. Nisam to primetio na taj način. U razvodima je strašno kada se dešavaju na taj način da se sve razvali, pa i da deca pate. To je strašno. Ali to je strašno i u brakovima. Ti imaš brakove gde je sve naopako, katastrofa, i gde deca žive u nenormalnim uslovima. O tome može da se priča. A o normalnim stvarima, nešto što je sastavni deo života, a što je u okvirima normalnog ljudskog, civilizacijskog, to su normalne stvari, kaže Milan, a na pitanje da li su on i Sandra u dobrim odnosima, odgovara:

- Naravno da smo u dobrim odnosima. Da, pa mi smo normalni ljudi. Mi smo i dalje, moglo bi se reći, mnogo, mnogo veća porodica nego veliki broj brakova.

Autor: N.B.