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Nisam debela, nego... Edita pokazala stomak do zuba, broji sitno do porođaja, a evo sa čime se suočava (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Edita Aradinović odbrojava poslednje nedelje do porođaja i sa nestrpljenjem iščekuje dolazak ćerkice.

Buduća mama nalazi se u osmom mesecu trudnoće, a sa svojim pratiocima gotovo svakodnevno deli kako protiču trudnički dani, kako se oseća, ali i brojne trenutke iz privatnog života.

Foto: Instagram.com

Na društvenim mrežama često govori o izazovima koje trudnoća donosi, otvoreno traži savete od iskusnih mama kada ima nedoumice, ali i pokazuje koliko uživa u ovom posebnom životnom periodu.

Sada je objavila fotografiju iz svog doma na kojoj pozira u donjem vešu, ponosno pokazujući trudnički stomak koji je u poodmakloj trudnoći postao veoma izražen. U svom prepoznatljivom duhovitom stilu našalila se na račun promena koje trudnoća donosi, pa je uz fotografiju napisala:

- Nisam debela, samo sam otečena.

Foto: Instagram.com

Nedugo zatim usledila je još jedna objava. Ovoga puta Edita je pozirala u liftu u uskoj haljini koja je dodatno istakla njen stomak, a uz fotografiju je ponovo nasmejala pratioce komentarom:

- Nisam debela, samo mi je bekana napredna.

Pevačica je od samog početka trudnoće vodila računa o ishrani i trudila se da se hrani što zdravije, iako je povremeno sebi dopuštala poneki omiljeni slatkiš ili obrok. Uz to je ostala posvećena fizičkoj aktivnosti, pa je redovno trenirala prilagođene vežbe za trudnice, ističući da joj upravo disciplina, kretanje i balansirana ishrana pomažu da se oseća dobro.

Kako se termin porođaja približava, Edita ne krije uzbuđenje zbog dolaska naslednice, a njeni pratioci sa velikim interesovanjem prate svaki novi trenutak koji podeli iz svoje prve trudnoće.

Autor: N.B.

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