Prekinut koncert Milice Todorović: Roditelji u panici tražili devojčicu, pevačica odmah reagovala!

Zabrinuti roditelji odmah su digli paniku jer su primetili da njihove ćerke nema u blizini.

Tokom koncerta Milice Todorović odigrala se neočekivana drama koja je na nekoliko minuta prekinula muzički program. Kako navode mediji, rabrinuti roditelji popeli su se na binu sa svojim sinom kako bi potražili pomoć jer su u tom trenutku verovali da je njihova ćerka nestala.

Dok je pevačica Milica Todorović izvodila svoje hitove, roditelji su primetili da devojčice nema pored njih.

U panici su izašli na binu i zamolili organizatore da nakratko prekinu nastup kako bi preko mikrofona uputili apel publici. Muzika je utihnula, a među prisutnima je zavladala velika zabrinutost dok se čekao ishod potrage.

Srećom, ova drama je brzo dobila srećan epilog. Ispostavilo se da devojčica zapravo nije nestala, već se sve vreme nalazila u prvim redovima ispred same bine, gde se udaljila svega nekoliko metara od roditelja kako bi iz neposredne blizine pratila nastup svoje omiljene pevačice.

Nakon što je potvrđeno da je dete na bezbednom, Milica Todorović je reagovala sa mnogo empatije i razumevanja. Pevačica je pozvala devojčicu da se zajedno sa roditeljima i bratom popne na binu, čime je dodatno ulepšala ovaj dirljivi trenutak.

Podsetimo, početkom ove godine, tačnije 3. februara i Milica se ostvarila u ulozi roditelja, dobila je sina Bogdana, koji je postao centar njenog sveta, pa ne čudi zašto je ovako brižno i srčano reagovala na svom nastupu.

Autor: R.L.