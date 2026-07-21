Prvo oglašavanje Anastasije Ražnatović nakon porođaja! Rodila sina Ilijana, a sada je poslala MOĆNU PORUKU! (FOTO)

Anastasija i Nemanja već godinama su u skladnom braku, a sada je njihova ljubav krunisana rođenjem naslednika.

Ćerka naše pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, pre pet dana na svet je donela sina, kome su ona i njen suprug Nemanja Gudelj dali ime Ilijan.

Njih dvoje već godinama su u skladnom braku i žive u Španiji, gde Gudelj igra fudbal, a svoj privatni život čuvaju daleko od očiju javnosti. Tako su i trudnoću uspeli u potpunosti da sakriju, pa je javnost saznala da je Ceca dobila četvro unuče tek kad je Nemanja objavio na svom Instagramu.

Iako je dugo bila odsutna sa društvenih mreža Anastasija je sada objavila video koji je zainteresovao mnoge.

- Bez obzira na to gde si u životu, zapamti da si tačno tamo gde treba da budeš - glasi poruka u ovom snimku koji je raznežio i oduševio sve njene pratioce.

Podsetimo, smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Autor: R.L.