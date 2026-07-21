To je njihovo dete, oni odlučuju! Ceca otkrila zašto su Anastasija i Gudelj devet meseci SKRIVALI TRUDNOĆU! (VIDEO)

Pevačica je nedavno dobila četvrto unuče, što za nju predstavlja najveći uspeh u životu.

Svetlana Ceca Ražnatović stala je pred kamere emisije "Ekskluzivno", te je otkrila kako se oseća nakon što je dobila četvrto unuče, i to od svoje ćerke Anastasije Ražnatović.

- Presrećna sam. Još nisam videla bebu, morala sam da odradim ovaj zakazani koncert. Odmah u nedelju ujutru idem za Španiju. Ja sam prebogata žena kad su te stvari u pitanju, ne postoji ništa lepše u životu. Sve je prolazno i novac i slava i bogatstvo i kojekakvi uspesi, a kad imate zdravu porodicu, mnogo dece, da se rađaju živa, zdrava, prava, ne postoji veća sreća i za mene je to zaista dar od Boga- rekla je Ceca i dodala:

- Odlično su i Anastasija i beba, videli smo se preko video-poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, ja stižem u nedelju. Mali je još, menja se, meni je svakim danom drugačiji, neka je živ i zdrav.

Ražnatovićka je otkrila i zašto su Anastasija i njen suprug Nemanja Gudelj skrivali trudnoću od javnosti punih devet meseci.

- To je njihova želja bila, da to bude njihova privatna stvar, što smatram da je okej. Nije to bila tajna za krug mojih bliskih prijatelja, iako to nije mali broj ljudi oni su ispoštovali njenu želju. Sačuvali su to za sebe i videli ste i sami da to nijednog trenutka nije došlo do javnosti. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome - rekla je Ceca.

Autor: R.L.