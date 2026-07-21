Žao mi je ako sam nekog uvredio: Hitno oglašavanje Darka Lazića, gore mreže zbog njegove slike, pevač uputio JAVNO IZVINJENJE

Na društvenim mrežama u Srbiji danas je isplivala skandalozna slika Darka Lazića, na kojoj se vidi kako pokazuje dvoglavog orla sa nepoznatom devojkom.

Saopštenje Darka Lazića vam prenosimo u celosti:

- Povodom fotografije koja se pojavila u medijima i na društvenim mrežama, osećam potrebu da se obratim javnosti. Tokom fotografisanja sa publikom i ljudima koji dolaze na moje nastupe često nastaju spontane situacije. Nije postojala namera da pošaljem bilo kakvu političku poruku, niti da uvredim bilo koji narod ili bilo koga lično.

- Kroz svoju karijeru nastupao sam širom regiona i uvek sam sa istim poštovanjem prilazio svim ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnost, veru ili poreklo. Muzika je ono što me vodi i verujem da ona treba da spaja ljude, a ne da ih deli.

- Iskreno mi je žao što je ova fotografija izazvala negativne reakcije i što je kod pojedinih ljudi stvorila utisak koji nije odražavao moje namere. Ukoliko sam bilo koga ovim gestom povredio ili uvredio, upućujem iskreno izvinjenje. Nikada nisam želeo da budem deo bilo kakvih političkih ili nacionalnih podela i nastaviću da svojim radom promovišem isključivo muziku, poštovanje i zajedništvo - objasnio je Lazić.

Podsetimo, Darka Lazića je ove godine zadesila velika porodična tragedija. Njegov rođeni brat Dragan izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Šapca, kada je, upravljajući motociklom, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom. Vest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je porodicu, prijatelje i brojne kolege sa estrade, a pevač se u danima nakon tragedije oprostio od brata emotivnim rečima, ističući da će zauvek ostati u njegovom srcu.

Autor: PINK.RS