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Objavljen snimak iz Sevilje: Evo ko Anastasiji pomaže oko malog Ilijana (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Anastasija Ražnatović 15. jula 2026 godine porodila se u Španiji i na sve donela zdravog dečaka, kome su ponosni roditelji dali ime Ilijan.

Ćerka Cece Ražnatović sada je objavila video iz porodičnog doma u Sevilji i pokazala ko joj pomaže u čuvanju sina. Na snimku je sestra njenog supruga Vanja Gudelj, koja je u isto vreme ljuljala svog bratanca koji je bio u kolicima i vežbala.

Anastasija je podelila ovaj video uz opis "Tetka dežurna"

Video: Instagram.com

Anastasija i njen partner Nemanja Gudelj potrudili su se da vest o prinovi u porodici sačuvaju do poslednjeg trenutka kada je mali Ilijan došao na svet.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o tome koliko je zahvalna porodici Gudelj koji su sve vreme bili uz Anastasiju i koji su joj ogromna podrška.

- Anastasija i ja se non stop čujemo, baš se oko svega konsultujemo. Duže je trajao naš razgovor kada se porodila. Ona je htela da se prirodno porodi, ali nije moglo i porođaj je bio carskim rezom. To je normalan čin za jednu ženu, ja sam prošla kroz to, sad ona. Ona je hrabra mlada žena i jako sam ponosna na nju. Nemanja i svekrva su sve vreme bili uz nju, svekar, dever Dragiša, zaova Vanja, porodično se nisu odvajali od nje. To je savršen primer da vidite kako funkcioniše jedna zdrava porodica. Niko od njenih nije bio tu, oni su joj bili prava podrška, mnogo sam ih zahvalna, oni su sada njena porodica. Ja sam mislila da će Anastasija poslednjih meseci biti troma zbog težine i svega, jer većini trudnica se to dešava. Ona je izlazila na večere, nosila štikle, bila je pokretna živahna trudnica - pričala je Ceca.

Autor: N.B.

#Anastasija Ražnatović

#Ilijan

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