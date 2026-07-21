Marija Kilibarda podelila EMOTIVNE trenutke sa porodičnog odmora: Pogledajte kako se mala Senja topi u TATINOM ZAGRLJAJU (FOTO)

Marija Kilibarda jul je provela u odmoru sa izabranikom Branislavom Vučelićem i njihovom dvogodišnjom ćerkom Senjom. Prelepe prizore iz Italije podelila je na društvenim mrežama.

Marija Kilibarda strastveni je zaljubljenik u putovanja, a sada svako ima potpuno novu dimeziju, jer zemlje ponovo posećuje sa ćerkom Senjom, sa kojom je svako putovanje nova avantura.

Ovoga puta Marija i Bane Senju su odveli u obilazak Italije, a ona je uživala upoznajući Milano i jezero Komo, dok je mama uživala u obilascima galerija i delima najvećih slikara.

- Najvoljenija ćufta. Lago di Como. Porodica. Milano. Kiefer. Da Vinci. Hayez. Juni ‘26 - stoji u opisu Marijine objave.

Marija Kilibarda i njen izabranik Branislav Vučelić svoj privatni život čuvaju od javnosti, pa su porodični kadrovi prava retkost. Ipak, prelepe trenutke sa odmora, Marija nije mogla da odoli, a da ne podeli sa pratiocima.

Sve je lakše kad se tata i mama usaglase

Marija Kilibarda nedavno je otkrila da je svaki dan u roditeljstvu nauči nečemu novom, a da je posebno ponosna na uključenost svog partnera u odgajanje ćerke Senje.

- Mene svaki dan u roditeljstvu demantuje. Ja sam svaki dan, svakog ponedeljka, utorka, četvrtka, petka, neka nova mama. Imamo pravac, i tu smo za neke stvari baš dosledni. Nije poenta u gledanju crtaća, poenta je u dozvoli. Jer kada joj jednom daš na 2-3 minuta ima prava da traži i više. Ne treba joj ekran i šećeri industrijski - kaže Marija Kilibarda i dodaje da su veoma striktni, te da ne odstupaju pred dobronamernim savetima bake i deke.

Autor: Iva Besarabić