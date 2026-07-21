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TUGA DO NEBA! Preminula OLIVERA KATARINA

Izvor: TELEGRAF, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini života, saznaje Telegraf.

Vest o smrti saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Proslavila se ulogom u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Autor: N.B.

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