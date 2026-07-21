Tito je ludeo za njom, a njegovi ljudi je trovali! Život Olivere Katarine nije bio ni malo lak, važila za najlepšu ženu Jugosavije, a poslednjih godina živela u siromaštvu

Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini života!

Olivera Katarina bila je jedna od najslavnijih glumica i pevačica bivše Jugoslavije, a navodno se sviđala i nekadašnjem jugoslavenskom predsedniku Josipu Brozu Titu.

Rođena je 1940. u Beogradu kao Olivera Petrović dok je kasnije postala poznata pod imenima Olivera Katarina i Olivera Vučo. Završila je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, a karijeru je započela glumeći upravo u pozorištu. Dočarala je Koštanu, nakon čega smo je gledali na velikom platnu.

Film koji ju je proslavio svakako je "Sakupljači perja", film koji je odneo nagradu na filmskom festivalu u Kanu. Svetski mediji su pisali da je Olivera "nova Ana Magrani i Brižit Bardo".

Muškarci su se navodno tukli zbog Olivere, a u svojoj autobiografiji je opisala i kako su izgledali njeni susreti sa Josipom Brozom. Pisala je da je Jovanka Broz bila ljubomorna na nju, ali i da su je Titovi ljudi otrovali.

"Dok sam živela tamo bila sam upadljiva zbog lepote i držanja. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh čije ime ne mogu da otkrijem jer je danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana".

Oliverini roditelji nisu podržavali želju da postane pevačica. Želeli su da završi pravni fakultet zbog čega je ona pobegla u Pariz. Kasnije se vratila u Jugoslaviju i raskinula vezu sa Mušatirovićem, a onda se udala za reditelja Vuka Vuča. Brak je trajao samo dve godine, nakon čega je stupila u vezu sa Ratkom Draževićem, od kojeg se rastala posle sedam godina.

U drugi brak je stupila s potpredsednikom Beograda Miladinom Šakićem s kojim je dobila sina Maneta, a najzanimljivije priče koje je podelila iz svoje bogate biografije, tiču se Josipa Broza.

"Upoznala sam Tita, prvi put kada sam snimala Nišku banju. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je seo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pevam".

Olivera je ispričala da "Iako se dopadala Titu, Jovanka nije bila srećna kada je vidi".

"Uvek je lepo reagovao kada ja pevam i svidela sam mu se kao pojava. Jednom, kada sam se pojavila Jovanka ga je gurnula i rekla 'Evo ti je'. To sam čula, možda je bila ljubomorna, on je delovao kao ženskaroš".

Treći susret s Titom nije baš dobro prošao.

"To maltretiranje koje sam tamo doživela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da pevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vežbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi o i deru se na mene da izađem i pevam pred Tita, ali prošlo je to nekako", napisala je Olivera i otkrila da je sigurna da ju je neko od Titovih ljudi otrovao:

"Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam ko me je točno otrovao", otkrila je glumica.

Olivera je pre nekoliko godina izjavila je da je jedna od najusamljenijih žena u Srbiji i da u vezi nije bila više od 20 godina, a 2017. su srpski mediji pisali da živi u siromaštvu i nemaštini. Rekla je da živi u iznajmljenom stanu u Beogradu i rasprodaje nameštaj da bi mogla da plati račune".

Autor: N.B.