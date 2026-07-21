Počelo je ŠAMAROM, a završilo BRAKOM: Evo ko je bio prvi muž Olivere Katarine

Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini.

Prvi muž savne gluimice i pevačice bio je Vuk Vučo (Višegrad, 25. јul 1937 — 2021), srpski reditelj i književnik

Poticao je iz bogate i ugledne porodice Vučo. Bavio se pozorišnom i filmskom režiјom, kao i pozorišnom kritikom.

Bio јe u kratkom braku sa Oliverom Katarinom, a zatim sa naјuspešniјom Mis Јugoslaviјe Nikicom Marinović, sa koјom ima sina Đorđa, arhitektu, koјi živi u SAD. Takođe јe bio u vezi sa glumicom Miljom Vuјanović, piše Wikipedia.

Živeo јe i radio u Parizu, a neke od knjiga su mu prevedene na francuski јezik.

Preminuo јe 2021. godine.

Puna ambicije, kao glumica i kao pevačica, Olivera je doživela prvi pozorrišni neuspeh. Ne njenom krivicom, već pogrešnom koncepcijom reditelja Maričića, koji je osnovne postavke scene i teksta podredio svojoj zamisli. U njegovoj režiji "Koštana" dobija neadekvatno ruho moderne šablone, koja ne pristaje Bori Stankoviću. Njegova "Koštana" doživljava potpun neuspeh.

Nezadovoljna i nesrećna što se prvi nastup završio neuspehom, uz mnoge kritičare koji su je napali Olivera upoznaje i mladog pisca i reditelja Vuka Vuča, pisao je Yugopapir.

Taj je susret bio koban.

Reditelj, mlad i pun energije, bio je posve iskren u davanju ocene Oliverine "Koštane". Na trenutke je bio i slobodan u pojedinim ocenama lika nosioca glavne uloge. Razgovor se vodio u pozorišnom bifeu, i tom je prilikom čak i vređao protagonistkinju.

Olivera je mirno i staloženo primala kritiku, sve do jednog trenutka kada je uzviknula:

- Šta zapravo vi želite? Želite li da nešto učinim da biste prekinuli s uvredama? Ja sam svoju ulogu dobro odigrala. Ne interesuju me rediteljske koncepcije. Nisam reditelj, već glumica. Bolje reći umetnica. Uostalom, šta se ja sa vama objašnjavam.

Posle ovih reči Oliverina ruka se našla na Vukovom obrazu. Začuo se udarac. Mlad, bez ikakvih predrasuda, Vuk Vučo je muški "prihvatio" šamar.

Ovom razgovoru prisustvovali su Oliverini i Vukovi prijatelji. Jedan od njih je i olega koji je smirivao duhove da ne bi došlo do ozbiljnije tuče. Zato ih je odveo u svoj stan. Društvo je bilo veliko.

Međutim, mladost i zdravo srce kao da ne znaju za mirovanje. Posle višesatnog objašnjavanja Olivera je prešla u napad: sad je ona počela rešetati mladog pisca.

Vreme je prolazilo, a s njim se rađao i novi dan.

Bilo je šest sati izjutra; trebalo je krenuti kući. Ali, nešto se iznenada dogodilo. Vuk je zamolio Oliveru da se uda za nj... Olivera je bila iznenađena, ali i srećna. Prihvatila je "životni dvoboj". Kumovi su bili prisutni prijatelji.

Brak je sklopljen tog istog prepodneva u deset sati u Opšini Čukarica, bez ikakvih dokumenata!

Kolega, poznati novinar, lično je garantovao za mladence predsedniku opštine. Tek posje te garancije matičar je pristao da venča dvoje zaljubljenih.

I tako je posle šamara, bez ličnih dokumenata, sklopljen brak između Olivere Petrović i Vuka Vuča.

Autor: Iva Besarabić