On je bio njena prva i najveća ljubav: Rastali su se zbog njene glume, a evo kog sportistu je volela Olivera Katarina

Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je danas, ostavivši iza sebe bogatu umetničku karijeru i neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj kinematografiji. Važila je za jednu od najlepših i najtalentovanijih umetnica sa ovih prostora, a osim po nezaboravnim ulogama i pesmama, njen život obeležile su i velike ljubavi.

Jedna od njih bila je veza sa proslavljenim vaterpolistom Milanom Galetom Muškatirovićem. Njihova romansa počela je još kada je Olivera imala svega 14 godina, a kako je kasnije pričala, bila je to ljubav na prvi pogled. Gale ju je svakodnevno čekao ispred škole i pratio do kuće, a njihova ljubav bila je poznata širom Beograda.

Ipak, iako su planirali zajedničku budućnost, njihovi životni putevi krenuli su u različitim pravcima. Kada je Olivera odlučila da upiše akademiju i posveti se glumi, Muškatirović nije mogao da prihvati njenu odluku. Smatrao je da gluma nije profesija kojom bi žena trebalo da se bavi, zbog čega su među njima počele nesuglasice koje su na kraju dovele do raskida. Sama Olivera je kasnije govorila da je upravo njena želja da postane glumica bila jedan od glavnih razloga zbog kojih je njihova velika ljubav završena.

Nakon raskida sa Galetom, Olivera je nastavila putem koji je oduvek želela. Upisala je Akademiju, ostvarila blistavu glumačku i pevačku karijeru i postala jedna od najvećih umetnica bivše Jugoslavije. Iako je kasnije volela i udavala se, svoju prvu ljubav nikada nije zaboravila, često ističući da je upravo odnos sa Milanom Muškatirovićem zauvek ostavio poseban trag u njenom životu.

Autor: N.B.