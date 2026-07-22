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Toliko sam bila srećna kada sam rodila sina: Evo ko je naslednik Olivere Katarine, glumica je život posvetila njemu, a evo čime se bavi

Izvor: kurir, Foto: Tanjug, Instagram/Dragan Kujundžić ||

Diva jugoslovenskog glumišta i muzike Olivera Katarina preminula je u 87. godini, a iza sebe je ostavila sina Mana Šakića, uspešnog srpskog slikara sa međunarodnom karijerom.

Olivera Katarina ima iza sebe dva braka. Prvi sa kritičarem Vukom Vučom, a drugi sa proslavljenim vaterpolistom Mladinom Šakićem sa kojim ima sina Mana Šakića.

Foto: E-Stock/Katarina Mihajlović

Mane Šakić rođen je 1971. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu, u klasi profesora Momčila Antonovića.

Nakon završetka studija, umetnički put nastavio je u inostranstvu. Tokom 1999. godine preselio se u Španiju, gde je nastavio da razvija svoju karijeru, dok se u Srbiju vratio 2009. godine. Deo profesionalnog angažmana proveo je i u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada se vratio u Beograd, kratko je živeo sa svojom slavnom majkom.

"Mane je dugo živeo sam, sada mu je nepojmljivo da živi sa majkom. Teško mu to pada. Teško pada i meni iako mi je zadovoljstvo da udovoljavam sinu, kao svakoj majci, da mu kuvam, spremam… Mada se obožavamo, zajednički život je katastrofa! U stvari, ja svoj stan nikada nisam mi imala! Nikad mi to materijalno ni bilo toliko bitno. Stan je imao moj suprug, nasledio ga je moj sin", objasnila je Olivera Katarina.

Šakić se bavi slikarstvom i vizuelnim umetnostima, a tokom karijere izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. Posebno je poznat po organizovanju izložbi u alternativnim i javnim prostorima, van okvira tradicionalnih galerija.

Njegova dela predstavljena su širom Evrope i u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i izložbene programe u Njujorku. U svom radu koristi različite umetničke forme – od slikarstva do mozaika i skulpture – dok njegov izraz karakterišu bogat kolorit, ekspresivnost i spoj apstraktnih i simboličkih elemenata.

Olivera Katarina je, inače, celog života želela sina i sa njim je oduvek u odličnim odnosima. Uprkos velikoj slavi, sin joj je, ipak, najveći ponos i nagrada.

"To je bila najveća radost za mene. Toliko sam bila srećna kada sam rodila sina, i danas sam srećna što ga imam. To me ispunjava. Dužnost svake žene je da se realizuje kao majka, a danas se, nažalost, može čuti među mladima kako je važno ostvariti se, imati karijeru, uspeti, uspeti i samo uspeti... Šta je to, uopšte, uspeh? Kada sve to dođe do nekog nivoa, shvatite kako uspeh ništa ne znači ako nemate normalnu porodicu, ako nemate dete kojim ćete produžiti život. Naše mlade devojke greše što odlažu udaju i trudnoću", ispričala je u jednom intervjuu Olivera Katarina.

Autor: N.B.

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