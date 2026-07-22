Anastasijina zaova pokazala izvajane noge! Dok čuva malog Ilijana, Vanja Gudelj vežba, a ovo su rezultati! (FOTO)

Tetka je veoma posvećena u prvim danima života naslednika njenog brata Nemanje i mlade pevačice.

Mlada pevačica i ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović pre nekoliko dana se porodila i na svet donela sina.

Anastasija i njen izabranik, fudbaler, Nemanja Gudelj, sinu su dali ime Ilijan, a svoj dom svili su daleko od Srbije, u Sevilji.

Nakon rođenja malog Ilijana u pomoć novopečenim roditeljima odmah je pritekla Vanja Gudelj, Nemanjina sestra.

Anastasija je pokazala kako Vanja u kolicima voza njenog sina, ali usput i vežba noge, što je oduševilo sve njihove pratioce.

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Rezultate ovih vežbi njeni pratioci su mogli da vide već par sati kasnije, kad je objavila niz fotografija iz izlaska. Ona je pozirala u letnjoj, beloj haljini, u kojoj su njene izvajane noge došle do izražaja.

Autor: R.L.