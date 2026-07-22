Francuzi pišu o smrti naše dive! Olivera Katarina zadužila čitavu naciju, svetski mediji se opraštaju od naše legende!

Otpevala je himnu romske zajednice, a uloga u filmu "Skupljači perja" donela joj je svetsku slavu.

Kolika je bila diva Olivera Katarina dokazao je i francuski list "Figaro" koji je objavio tekst posvećen srpskoj glumici i pevačici. Oni su naveli da je Olivera Katarina bila najpoznatija po ulozi u filmu "Skupljači perja“, koji je osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Kanu.

Srpska pevačica i glumica Olivera Katarina, zvezda šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka u bivšoj Jugoslaviji, poznata po ulozi u filmu "Skupljači perja", koji je osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Kanu, preminula je u utorak u 86. godini, saopštila je njena porodica, piše francuski list "Figaro" o srpskoj divi.

Rođena u Beogradu 5. marta 1940. godine, Olivera Petrović je napustila studije prava da bi provela godinu dana u Parizu. Po povratku u Jugoslaviju, upisala se na Pozorišnu akademiju u Beogradu i brzo dobila prve uloge, prvo u Narodnom pozorištu, a zatim i u filmovima.

Imala je 27 godina kada je film "Skupljači perja", jugoslovenskog reditelja Aleksandra Petrovića, osvojio nagrade na Filmskom festivalu u Kanu 1967. godine, dobivši Specijalnu nagradu žirija i Međunarodnu nagradu kritičara. Igrala je ulogu romskog pevača Lenčea, zajedno sa još jednim velikanom jugoslovenske kinematografije, Bekimom Fehmiuom, koji je preminuo 2010. godine. Njena izvedba pesme „ Đelem, Đelem“, poznate kao himna romske zajednice, u ovom filmu smatra se jednom od njenih najboljih.

Usvojivši ime Olivera Vučo, glumila je u nekoliko drugih filmova, a takođe je nastavila i pevačku karijeru, istražujući razne stilove, od srpske i romske narodne muzike do pesama na ruskom, japanskom, rumunskom i grčkom jeziku. Održala je čak 72 koncerta u Olimpiji, čuvenoj pariskoj koncertnoj dvorani, samo 1968. godine.

U jednoj jugoslovenskoj televizijskoj emisiji dostupnoj na internetu, intervjuisana je zajedno sa francuskim kantautorom Žilbertom Bekoom, neposredno pre njihovog zajedničkog koncerta. Godine 1969. usvojila je majčino ime, Katarina, kao umetničko ime.

Olivera Katarina je snimila svoj poslednji album 1984. godine. Poslednjih godina je živela skromno u malom stanu u Beogradu. Juče je našu zemlju potresla vest da nas je Olivera napustila u 87. godini posle kraće bolesti.

Autor: R.L.