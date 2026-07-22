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Anastasija oduševila sve: Objavila sliku malog Ilijana, a evo kako je izgleda u trudnoći (FOTO)

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: Instagram.com/raznatovicanastasija ||

Anastasija Ražnatović iznenadila je pratioce na Instagramu kada je, samo nekoliko dana nakon što je na svet donela sina Ilijana, podelila fotografije nastale tokom trudnoće koju je uspešno sačuvala od očiju javnosti.

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović punih devet meseci nije želela da govori o drugom stanju, niti je objavljivala fotografije na kojima se vidi trudnički stomak, te je to samo za njoj bliske ljude bila poznata informacija.

Zbog toga su nove objave izazvale veliko oduševljenje među njenim pratiocima.

- Hvala Isusu - napisala je Anastasija ispod fotografija.

Na fotografijama se vidi Anastasija u opuštenim izdanjima sa izraženim trudničkim stomakom, dok joj u pojedinim trenucima društvo pravi suprug Nemanja Gudelj. Par nije skidao osmeh sa lica, a nežni kadrovi svedoče o tome koliko su uživali iščekujući dolazak naslednika.

Tek nakon rođenja sina Anastasija je odlučila da sa javnošću podeli uspomene iz najlepšeg životnog perioda i pokaže kako je izgledala tokom trudnoće, koju je do samog kraja uspešno skrivala.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj lajkova i komentara, a pratioci su joj uputili brojne čestitke i komplimente, ističući da je blistala u drugom stanju.

Foto: Instagram.com

Inače, Anastasija je samo dan ranije pokazala kako se Nemanjina sestra brine o bebi, šeta ga u kolicima pored bazena, dok na nogama ima traku za treniranje.

Autor: N.B.

#Anastasija Ražnatović

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