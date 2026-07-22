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Ćerka Goce Tržan uživa na luksuznom putovanju: Oduševila slikama sa odmora (FOTO)

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Ćerka Goce Tržan i Ivana Marinkovića ove godine maturirala je i već uživa u najdužem letu do sad, pred početak studija. Lena Marinković spakovala je kofere, napustila Srbiju, a sada se oglasila sa luksuzne destinacije.

Naime, Lena je na svom Instagramu podelila kadrove sa luksuznog letovanja. Osim u peščanoj plaži i moru, Lena uživa u suvom luksuzu.

Ćerka Goce Tržan smeštena je u luksuznoj vili sa bazenom, i prelepim dvorištem.

Foto: Instagram.com

Pred Lenom je ove godine jedna od najvažnijih životnih odluka, a o njenom obrazovanju ponosna majka svojevremeno je govorila otkrivajući da je prve četiri godine osnovne škole pohađala privatnu školu.

– Lena je, kada je u pitanju osnovna škola, ja sam stvarno verovala da ti privatna škola daje neko ludo obrazovanje, a ustvari nije tako. Lena je prva četiri razreda išla u privatnu osnovnu školu i tu je bila i zaštićena i ušuškana, a onda smo se mi preselili iz Mirijeva u Rakovicu, kupili smo kuću i ja sam shvatila da moje dete nema drugare iz kraja, da po nju dolazi šofer, da se vozi autobusom na drugi kraj grada i vraća je, da ona ne zna gde je pekara u kraju i gde je prodavnica, da nema sa kim da se druži u školskom dvorištu i da je to nešto što sam joj uzela iz najbolje namere, misleći da je to sada privatno obrazovanje, da je tu zaštićena – rekla je Goca u podkastu „Životna priča“ i dodala:

– Sada završava četvrtu godinu u XV Beogradskoj gimnaziji, volela bih da upiše fakultet, ali te fore privatni fakulteti, je l imaš ti to da platiš? Šta je to falilo ogromnom broju ljudi koji je završilo naše univerzitete. Ako želiš znanje, ti ćeš ga naći i bez fakulteta, jer postoje ljudi koji dele znanja. Volela bih da studira jer mislim da je za ženu to jako važno, ti svoje obrazovanje ili ono što imaš u rukama, nek ide i na zanat ako je to zanima.

Autor: N.B.

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