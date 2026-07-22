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Ovaj njen gest nikada neće zaboraviti! Ivana Mihić se dirljivim rečima oprostila od Olivere Katarine: Poklonila mi je njenu ikonicu da me čuva

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Srpska i jugoslovenska filmska, pozorišna i muzička scena ostale su bez jedne od svojih najvećih umetnica – slavna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini u Beogradu, a tužnu vest potvrdili su njeni najbliži.

Tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti, osvojivši publiku upečatljivim ulogama, jedinstvenim glasom i harizmom po kojoj će zauvek biti upamćena.

Foto: Printscreen YouTube/aristandar

Glumica Ivana Mihić podelila je za javnost svoja emotivna sećanja na Oliveru Katarinu, koju je poznavala još od detinjstva, kada je sa svojom majkom i Oliverinim voljenim sinom Manetom primala paketiće u Udruženju glumaca. Mihićeva je istakla veliku snagu i vedrinu koju je Olivera posedovala.

- Oliveru sam upoznala još kada sam bila dete, kada smo njen voljeni sin Mane i ja sa svojom mamom primali paketiće u Udruženju glumaca. Uvek sam se divila njenoj hrabrosti, njenoj velikoj požrtvovanosti prema Manetu, njenoj vedrini i snazi i u teškim životnim okolnostima u kojima se neretko nalazila.Više meseci za vreme bombardovanja 1999. godine smo sticajem okolnosti provele zajedno i ti dani će mi ostati u sećanju i po njenoj mirnoći i sigurnosti koju je nama mlađima davala. Tada mi je poklonila njenu ličnu ikonicu da me čuva.A jednom, kada je bio u toku napad na zgradu Generalštaba, videvši da sam uplašena jer nisam mogla roditelje da dobijem telefonom, prišla je svom ormanu, otvorila ga i iz njega izvadila svoju tašnicu ukrašenu blistavim perlicama i rekla mi da je uzmem. Rekla mi je i da mogu da izaberem šta god hoću od njenih večernjih haljina iz prošlog vremena.Pamtim njen živi smeh! Volela sam njen glas i njenu neobičnost!Mir njenoj duši.

Autor: N.B.

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