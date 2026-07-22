Ovaj njen gest nikada neće zaboraviti! Ivana Mihić se dirljivim rečima oprostila od Olivere Katarine: Poklonila mi je njenu ikonicu da me čuva

Srpska i jugoslovenska filmska, pozorišna i muzička scena ostale su bez jedne od svojih najvećih umetnica – slavna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini u Beogradu, a tužnu vest potvrdili su njeni najbliži.

Tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti, osvojivši publiku upečatljivim ulogama, jedinstvenim glasom i harizmom po kojoj će zauvek biti upamćena.

Glumica Ivana Mihić podelila je za javnost svoja emotivna sećanja na Oliveru Katarinu, koju je poznavala još od detinjstva, kada je sa svojom majkom i Oliverinim voljenim sinom Manetom primala paketiće u Udruženju glumaca. Mihićeva je istakla veliku snagu i vedrinu koju je Olivera posedovala.

- Oliveru sam upoznala još kada sam bila dete, kada smo njen voljeni sin Mane i ja sa svojom mamom primali paketiće u Udruženju glumaca. Uvek sam se divila njenoj hrabrosti, njenoj velikoj požrtvovanosti prema Manetu, njenoj vedrini i snazi i u teškim životnim okolnostima u kojima se neretko nalazila.Više meseci za vreme bombardovanja 1999. godine smo sticajem okolnosti provele zajedno i ti dani će mi ostati u sećanju i po njenoj mirnoći i sigurnosti koju je nama mlađima davala. Tada mi je poklonila njenu ličnu ikonicu da me čuva.A jednom, kada je bio u toku napad na zgradu Generalštaba, videvši da sam uplašena jer nisam mogla roditelje da dobijem telefonom, prišla je svom ormanu, otvorila ga i iz njega izvadila svoju tašnicu ukrašenu blistavim perlicama i rekla mi da je uzmem. Rekla mi je i da mogu da izaberem šta god hoću od njenih večernjih haljina iz prošlog vremena.Pamtim njen živi smeh! Volela sam njen glas i njenu neobičnost!Mir njenoj duši.

Autor: N.B.