Najveći hit Olivere Katarine krije priču o velikom sukobu sa koleginicom: Bila sam ljuta i razočarana

Olivera Katarina je umrla u 87. godini i za sobom ostavila mnoštvo nezaboravnih dela među kojima je i pesma "Đelem, đelem". Međutim, malo ko zna priču koja se krije iza ove numere.

Svojevremeno se pisalo o sukobu Olivere Katarine i hrvatske pevačice Tereze Kesovije, a sama Olivera je jednom prilikom otkrila da je razlog razdora bila pesma "Đelem, đelem".

- Na moje veliko razočaranje Tereza Kesovija došla je do teksta i cele ideje da se „Đelem, đelem“ prepeva. I snimila je verziju na francuskom. Bila sam vrlo ljuta - rekla je ona svojevremeno, dok je "Plavi vesnik" u februaru 1968. godine preneo njenu izjavu:

- Bila sam uvređena ne zato što je Tereza snimila "Đelem, đelem" već zato što je pokušala moju pesmu da sinhronizuje na francusko tržište. Prikupljajući romske pesme, uložila sam veliki trud i želela sam, kao i svi pevači, ekskluzivnost.

Na dan premijere Katarinine pesme, Terezina produkcija kuća izdala je Kesovijinu ploču sa kompozicijom "Đelem, đelem" na francuskom jeziku.

- Šta sam mogla da uradim nego da kompoziciju otpevam na romskom- rekla je Olivera Katarina ,a zatim zapevala "Đelem, đelem " i na francuskom.

Umrla u bedi zaboravljena od svih

Podsetimo, Olivera je govorila o finansijskim problemima i usamljenosti u poslednjim intervjuima.

Poslednje dane je provela u iznajmljenom stanu u Beogradu i da je, kako bi platila osnovne životne troškove, bila prinuđena da prodaje stvari iz svog doma.

-Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti -rekla je ona za medije svojevremeno.



Autor: N.B.