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VELIKO SLAVLJE U DOMU JOCE STEFANOVIĆA: Pevač i njegova supruga krstili sina (FOTO)

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Instagram.com/@iva.bojanovicofficial ||

Pevački par Iva Bojanović i Joca Stefanović krstili su danas sina Vukana. Ponosna mama podelila je fotografije sa crkvene ceremonije na Instagramu.

Iva je objavila fotografiju iz crkve, a kako možemo videti, i ona i Joca su odabrali elegantne braon kombinacijama, dok su za kuma njihovog sina izabrali Jocinog druga iz detinjstva, poznatog odbojkaša Dušana Stoisavljevića.

- Kršenje tvoje anđele naš. Slava Bogu, amin - napisala je pevačica.

Foto: Instagram.com

"Smetali su mi komentari"

Iva je nedavno iskreno govorila o negativnim komentarima sa kojima se susretala zbog toga što je nekoliko godina starija od Joce.

- Na početku mi je to jako smetalo jer mislim da ljudi pričaju nerealno stvari. Da, vidi se razlika, ali ne tako drastično i to je zato što Joca izgleda mnogo mlađe nego što jeste, a ja sam svakako pet godina starija. Više mi ne smetaju komentari, dosadni su sa tim komentarima da sam mu kao mama. Počela sam da ulazim na profile da vidim kakav profil osobe može da mi kaže tako nešto. To su uglavnom neke nesrećnice bez zuba, čupave, raspuštene, nikakve koje su mlađe od mene 15 godina, a deluju starije.

Foto: Instagram.com

Joca otkrio zašto nije mogao da prisustvuje porođaju

Posetimo, Joca je rekao da je želeo da prisustvuje porođaju, ali nije mogao zato što nije prošao određene testove.

- Bebac je dobro, Iva je isto dobro, za večeras sam spremio jedno 15ak majica za cepanje. Bio sam sve vreme u porodilištu, porođaj je bio oko pet sati ujutru. Oko pet ujutru su počeli bolovi, ja sam je odvezao u porodilište, nisam prisustvovao samom porođaju, ali sam čekao sve vreme ispred. Ona se jako brzo porodila, za oko 45 minuta je sve bilo gotovo i rodila prelepog dečaka - objasnio je pevač.

Autor: N.B.

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