AKTUELNO

Domaći

Ne dolazi sebi: Mala Cana slomljena od tuge za Andrijom Bajićem, objavila sliku sa njegovog groba (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon smrti legendarnog pevača narodne muzike Andrije Bajića, njegova udovica Mala Cana našla se u središtu velike porodične drame koja je danima punila stupce domaćih medija.

Ostavinska rasprava, nesuglasice sa Andrijinim ćerkama, rasprave oko imovine i mesta sahrane, kao i njena odluka da napusti zajednički dom u Devojačkom bunaru, izazvali su brojne reakcije javnosti. Ipak, uprkos svim teškim trenucima kroz koje prolazi, pevačica pokazuje da tugu zbog gubitka supruga stavlja ispred svih porodičnih sukoba.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Cana redovno posećuje njegov grob, gde pronalazi mir i priliku da mu oda počast.

To potvrđuje i njena poslednja objava na društvenim mrežama, kojom je još jednom rastužila svoje pratioce.

- Nedostaješ mi živote moj, milo moje. Neka te anđeli čuvaju, a Bog podari Carstvo nebesko. Uvek ću biti tu uz tebe. Volim te, tvoja Cana - napisala je pevačica uz emotikon slomljenog srca, a fanovi su primetili da je Cana donela i sveže belo cveće, koje je stavila kraj već suvih suza.

Ovom porukom Mala Cana pokazala je da, uprkos svim porodičnim nesuglasicama, teškim rečima i sukobima koji su usledili nakon Andrijine smrti, uspomena na čoveka sa kojim je delila život za nju ostaje iznad svega. Njene emotivne reči izazvale su brojne reakcije i poruke podrške ljudi koji smatraju da je upravo ljubav prema pokojnom suprugu ono što joj i danas daje snagu da nastavi dalje.

Autor: N.B.

#Andrija Bajić

#Mala Cana

#Pomen

#Smrt

#Tuga

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Isplivala fotka Male Cane sa ćerkama Andrije Bajića: Tvrdila da su u sukobu, da je najstarija tukla, a sada isplivao dokaz

Domaći

Evo šta zapravo znači UGOVOR O IZDRŽAVANJU o kojem govori Mala Cana: Može dobiti imovinu, a može ostati i praznih ruku

Domaći

Mala Cana objavila umrlicu Andrije Bajića: Zbog jedne stvari svi ostali u ŠOKU (FOTO)

Domaći

Tuga na Novom groblju: Kolege slomljene od tuge na sahrani Andrije Bajića, pevač zamerio njegovoj supruzi jednu stvar

Domaći

Ovo je malo ko znao! Evo u čijoj kući su se verili Mala Cana i Andrija Bajić: U pitanju legendarni pevač

Domaći

SVE IM JE DAO, EVO SAD I DUŠU Mala Cana o prvom susretu sa ćerkama pokojnog Andrije Bajića: Pokušali su da mi uzmu papire, verovatno i njegovo telo