Ne dolazi sebi: Mala Cana slomljena od tuge za Andrijom Bajićem, objavila sliku sa njegovog groba (FOTO)

Nakon smrti legendarnog pevača narodne muzike Andrije Bajića, njegova udovica Mala Cana našla se u središtu velike porodične drame koja je danima punila stupce domaćih medija.

Ostavinska rasprava, nesuglasice sa Andrijinim ćerkama, rasprave oko imovine i mesta sahrane, kao i njena odluka da napusti zajednički dom u Devojačkom bunaru, izazvali su brojne reakcije javnosti. Ipak, uprkos svim teškim trenucima kroz koje prolazi, pevačica pokazuje da tugu zbog gubitka supruga stavlja ispred svih porodičnih sukoba.

Cana redovno posećuje njegov grob, gde pronalazi mir i priliku da mu oda počast.

To potvrđuje i njena poslednja objava na društvenim mrežama, kojom je još jednom rastužila svoje pratioce.

- Nedostaješ mi živote moj, milo moje. Neka te anđeli čuvaju, a Bog podari Carstvo nebesko. Uvek ću biti tu uz tebe. Volim te, tvoja Cana - napisala je pevačica uz emotikon slomljenog srca, a fanovi su primetili da je Cana donela i sveže belo cveće, koje je stavila kraj već suvih suza.

Ovom porukom Mala Cana pokazala je da, uprkos svim porodičnim nesuglasicama, teškim rečima i sukobima koji su usledili nakon Andrijine smrti, uspomena na čoveka sa kojim je delila život za nju ostaje iznad svega. Njene emotivne reči izazvale su brojne reakcije i poruke podrške ljudi koji smatraju da je upravo ljubav prema pokojnom suprugu ono što joj i danas daje snagu da nastavi dalje.

Autor: N.B.