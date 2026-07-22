NOVE SIMPATIJE?! Aneli na žurki uhvaćena sa bivšim zadrugarom, sevnule varnice (FOTO)

Spektakularna žurka organizovana povodom završetka Elite 9 okupila je brojne bivše i aktuelne učesnike, a posebnu pažnju prisutnih privukli su drugoplasirana Aneli Ahmić i bivši zadrugar Marko Smiljić.

Njih dvoje su veći deo večeri proveli zajedno, a prema onome što se moglo videti, nisu skidali osmeh sa lica. Razgovarali su u opuštenoj atmosferi, sedeli jedno uz drugo i delovali veoma prisno, zbog čega su mnogi prisutni počeli da komentarišu njihov odnos.

U jednom trenutku Marko je zagrlio Aneli dok su pozirali za kameru, što je dodatno podgrejalo nagađanja među gostima da između njih možda postoji nešto više od prijateljstva. Pojedinci su se čak zapitali da li su varnice već sevnule i da li je na pomolu nova rijaliti romansa.

Njihova bliskost može se tumačiti i kao prijateljski odnos, pa će vreme pokazati da li su komentari sa završne žurke bili opravdani ili je reč samo o dobrom druženju nakon završetka rijalitija.

Autor: N.B.