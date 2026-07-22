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Porodila se Edita Aradinović! Pevačica je na svet donela devojčicu

Izvor: TELEGRAF, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Pevačicva je na svet donela devojčicu a ova lepa vest najviše je obradovala njenu porodicu.

Otac bebe je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi. Pevačica je ranije isticala da su se njih dvoje razišli bez ružnih reči, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj ćerki.

Foto: Instagram.com

Tokom trudnoće, Edita je često delila trenutke iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je otvoreno govorila o promenama kroz koje je prolazila.

- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80kg i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Edita.

Edita je u više navrata pokazivala koliko se raduje majčinstvu, a sada je njen život dobio novo poglavlje dolaskom naslednice.

Autor: N.B.

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