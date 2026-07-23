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Edita objavila prvu fotografiju sa bebom! Pevačica se oglasila nakon porođaja, pa pratiocima poručila: Samo da...

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Edita Aradinović se porodila i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Zoia.

Ovog jutra ona se oglasila na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj svoju naslednicu drži za nogice.

- Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam, nastavljamo na kontentom samo da malo stanem na noge - napisala je Edita uz smajlije, otkrivši time da je u dobrom raspoloženju.

Foto: Instagram.com/editaaradinovic

- Zoia 22.07.2026. Hvala vam dobri ljudi. Ovaj osećaj je nezamenjiv! - dodala je pevačica.

Podsetimo, Edita se porodila u Narodnom frontu.

Autor: S.M.

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