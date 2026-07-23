Primam infuzije, loše mi je! Mala Cana posle smrti Andrije Bajića završila u bolnici!

Nikako ne može da se oporavi psihički i fizički od gubitka voljenog supruga.

Mala Cana ne uspeva da se oporavi od gubitka supruga Andrije Bajića, koji je pre nedelju dana sahranjen u Aleji zaslužnih građana. Teški dani ostavili su posledice na njeno zdravstveno stanje, zbog čega je završila u bolnici.

Pevačica se oglasila za domaće medije i otkrila da joj je juče naglo pozlilo nakon što je obišla suprugov grob, zbog čega je bila primorana da potraži lekarsku pomoć.

- Završila sam u bolnici, primam infuzije jako mi je loše. Sve me je stiglo, nemam snage, doktori me oporavljaju infuzijama. Bila sam suprugu na grobu i slošilo mi se. Čekam analize da budu gotove pa će doktorka reći šta dalje - rekla nam je ona.

Podsetimo, Era Ojdanić je javno kritikovao njenu odluku da od sveštenika traži "dva žita i dve panahije", tvrdeći da je prekinuo kontakt s njom.

Autor: R.L.