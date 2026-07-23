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Moj sin će pronaći neko tiho mesto... Ovo je bila poslednja želja Olivere Katarine, nije htela ni da čuje za POSMRTNE GOVORE

Izvor: NIN/Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Vreme i mesto sahrane legende Jugoslavije još nije poznato, a ceo region tuguje zbog njenog odlaska.

Legendarna glumica, pevačica i jedna od najvećih umetnica bivše Jugoslavije, Olivera Katarina, preminula je u pre dva dana u 87. godini života, nakon kraće bolesti. Vest o njenom odlasku potvrdila je njena porodica.

Odlazak legendarne glumice i pevačice duboko je rastužio publiku širom nekadašnje Jugoslavije. Iza sebe je ostavila bogatu umetničku zaostavštinu, nezaboravne pesme i uloge po kojima će ostati upamćena. U jednom od svojih poslednjih intervjua, velika diva je govorila o sopstvenom odlasku i otkrila skromne detalje o tome kako zamišlja svoj večni ispraćaj.

Foto: Printscreen YouTube/aristandar

Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera Katarina nije želela pompezan i raskošan ispraćaj. Njena želja bila je jednostavna – verovala je da će njen sin Mane pronaći tiho mesto na kojem će moći da je posećuje u miru.

– Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati – rekla je umetnica. Inače, njen sin i naslednik Mane takođe je krenuo majčinim stopama, gradeći svoju karijeru od Španije do Amerike.

Foto: Facebook.com/Goran Vesić

Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina je odgovorila kratko i jasno: Bez govora, molim.

Autor: R.L.

#Olivera Katarina

#preminula olivera katarina

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