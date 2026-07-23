Moj sin će pronaći neko tiho mesto... Ovo je bila poslednja želja Olivere Katarine, nije htela ni da čuje za POSMRTNE GOVORE

Vreme i mesto sahrane legende Jugoslavije još nije poznato, a ceo region tuguje zbog njenog odlaska.

Legendarna glumica, pevačica i jedna od najvećih umetnica bivše Jugoslavije, Olivera Katarina, preminula je u pre dva dana u 87. godini života, nakon kraće bolesti. Vest o njenom odlasku potvrdila je njena porodica.

Odlazak legendarne glumice i pevačice duboko je rastužio publiku širom nekadašnje Jugoslavije. Iza sebe je ostavila bogatu umetničku zaostavštinu, nezaboravne pesme i uloge po kojima će ostati upamćena. U jednom od svojih poslednjih intervjua, velika diva je govorila o sopstvenom odlasku i otkrila skromne detalje o tome kako zamišlja svoj večni ispraćaj.

Iako je decenijama važila za jednu od najvećih zvezda jugoslovenske kulturne scene, Olivera Katarina nije želela pompezan i raskošan ispraćaj. Njena želja bila je jednostavna – verovala je da će njen sin Mane pronaći tiho mesto na kojem će moći da je posećuje u miru.

– Moj će sin već naći neko mirno mesto gde će me posećivati – rekla je umetnica. Inače, njen sin i naslednik Mane takođe je krenuo majčinim stopama, gradeći svoju karijeru od Španije do Amerike.

Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina je odgovorila kratko i jasno: Bez govora, molim.

Autor: R.L.